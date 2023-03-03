Воєнний стан на повну? путін відзначився цікавим указом

путін підписав новий указ

Президент російської федерації володимир путін вперше прямо послався на воєнний стан, який він ввів у жовтні 2022 року, у своєму указі про зрив оборонного замовлення.

Як повідомляє Telegram-канал SOTA, згідно з документом, за зрив держконтракту в умовах воєнного стану на підприємстві-виконавці вводиться зовнішнє державне управління. Зазначається, що воно діятиме аж до закінчення воєнного стану.

Так, у цьому указі володимир путін вперше прямо посилається на введений ним 19 жовтня 2022 року воєнний стан. Підписаний тоді указ запроваджував "повне" військове становище на теренах України, які окупувала росія. У той самий час біля інших регіонів росії воєнний стан був "частковим".

Зазначимо, що 19 жовтня путін заявив про рішення ввести воєнний стан в анексованих Херсонській та Запорізькій областях, а також на територіях так званих "днр" та "лнр". Його указ стосувався нібито "чотирьох суб’єктів російської федерації", які "належать" росії хіба що на папері. Тоді ж свою думку щодо задуму путіна висловив ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він вважає, що диктатор запровадив воєнний стан, переслідуючи одразу кілька цілей: мобілізація в армію росії українців, спроба шантажувати світ ядерною зброєю та вкотре публічно зафіксувати анексію територій України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО Олексій Данилов пояснив, чому путін так і не втягнув у війну проти України Білорусь.