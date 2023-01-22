У россии нет сил для захвата Запорожской области. Мобилизация не поможет - Александр Коваленко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко оценил возможности россиян вести наступление в Запорожской области
Чтобы начать полноценное наступление на Запорожском плацдарме российским оккупантам необходим ресурс сопоставимый с не менее 80 БТГр, получающих своевременное, круглосуточное МТО.
На сегодняшний день у РОВ там сконцентрировано около 30 БТГр.
Самое интересное в этой истории то, что у россии нет свободных +50 БТГр, полностью укомплектованных, которые бы могли обеспечить оккупантам продвижение и захват всей Запорожской области и самого Запорожья. При этом, даже мобилизация им в этом не поможет.
Ведь эти 50 БТГр требуют не только пехотной составляющей, но и ещё и технической. А технического обеспечения согласно штатной комплектации нет и не будет. То есть, продвижение посредством чмони-раша? Возможно, только при ежемесячной мобилизации в 200 тыс.
Но, согласно такой тактике, россияне закончатся раньше, чем они смогут захватить, например, Орехов. В остальном же, начиная наступление в одном из направлений, как бы это ни казалось парадоксальным, это направление у РОВ тут же автоматически, ослабляется. А потому… Наблюдаем. +50 БТГр?
Источник: пост Коваленко в Telegram
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.