Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко оценил возможности россиян вести наступление в Запорожской области

Чтобы начать полноценное наступление на Запорожском плацдарме российским оккупантам необходим ресурс сопоставимый с не менее 80 БТГр, получающих своевременное, круглосуточное МТО.

На сегодняшний день у РОВ там сконцентрировано около 30 БТГр.

Самое интересное в этой истории то, что у россии нет свободных +50 БТГр, полностью укомплектованных, которые бы могли обеспечить оккупантам продвижение и захват всей Запорожской области и самого Запорожья. При этом, даже мобилизация им в этом не поможет.

Ведь эти 50 БТГр требуют не только пехотной составляющей, но и ещё и технической. А технического обеспечения согласно штатной комплектации нет и не будет. То есть, продвижение посредством чмони-раша? Возможно, только при ежемесячной мобилизации в 200 тыс.

Но, согласно такой тактике, россияне закончатся раньше, чем они смогут захватить, например, Орехов. В остальном же, начиная наступление в одном из направлений, как бы это ни казалось парадоксальным, это направление у РОВ тут же автоматически, ослабляется. А потому… Наблюдаем. +50 БТГр?

Источник: пост Коваленко в Telegram