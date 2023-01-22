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росія не має сил для захоплення Запорізької області. Мобілізація не допоможе - Олександр Коваленко

Автор
Олександр Коваленко Олександр Коваленко
Дата публікації
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Автор
Армія росії Новина оновлена 22 січня 2023, 19:39
Армія росії

Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко оцінив можливості росіян вести наступ у Запорізькій області

Щоб розпочати повноцінний наступ на Запорізькому плацдармі, російським окупантам необхідний ресурс, який можна порівняти з не менше 80 БТГр, які отримують своєчасне, цілодобове МТО.

На сьогодні у РОВ там сконцентровано близько 30 БТГр.

Найцікавіше в цій історії те, що росія не має вільних +50 БТГр, повністю укомплектованих, які б могли забезпечити окупантам просування та захоплення всієї Запорізької області та самого Запоріжжя. При цьому навіть мобілізація їм у цьому не допоможе.

Адже ці 50 БТГр вимагають не лише піхотної складової, а ще й технічної. А технічного забезпечення згідно зі штатною комплектацією немає і не буде. Тобто просування за допомогою чмоні-рашу? Можливо, лише за щомісячної мобілізації у 200 тис.

Але, згідно з такою тактикою, росіяни закінчаться раніше, ніж вони зможуть захопити, наприклад, Оріхів. В іншому ж, починаючи наступ в одному з напрямків, хоч би як це здавалося парадоксальним, цей напрямок у РОВ відразу автоматично, послаблюється. А тому… Спостерігаємо. +50 БТГр?

Джерело: пост Коваленка в Telegram

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Теги:
#Україна #Росія #Запорізька область #Блог #Олександр Коваленко