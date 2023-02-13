Резников рассказал, без чего россия не сможет начать новое большое наступление

Россиянам не хватает нынешних ресурсов живой силы для захвата новых территорий

Во время своего повторного наступления россия будет использовать все возможное вооружение, чтобы пробить украинскую оборону. В ближайшие месяцы ожидается усиленное давление со стороны оккупантов.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, оккупанты готовятся объявить новую волну мобилизации.

Несмотря на то, что мобилизация в россии продолжается скрытно, правительство страны-агрессора намерено официально объявить о новой волне. Это нужно для того, чтобы усилить разбитые в Украине подразделения перед масштабным повторным наступлением. Скрытая мобилизация не позволяет Кремлю призвать на фронт то количество свежего "пушечного мяса", которое необходимо для прорыва украинской обороны.

Ожидается, что ближайшие месяцы будут наиболее горячими на фронте, но все структуры готовы к этому.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем нарастание давления со стороны россии. Мобилизация в рф не прекращалась и продолжается скрыто. Мы ожидаем, что будет публично объявлена новая волна. Ибо без этого Кремль не будет способен заместить потери и устроить очередное нашествие. Все соответствующие структуры сил обороны Украины готовы к отпору", — рассказал Алексей Резников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне не могут захватить Угледар. Бои за город истощают войска оккупантов и вынуждают взять паузу на этом направлении.