KJF-2023. "У нас есть то, о чем не могу говорить публично" — Резников о собственных ракетах, переговорах с Израилем и новом наступлении рф

Алексей Резников ответил "Телеграфу" на ряд вопросов, касающихся текущей обстановки на фронте и поддержки со стороны западных партнеров

15-16 февраля в Вашингтоне, столице мощнейшего союзника Украины в войне с россией, состоится Kyiv Jewish Forum 2023. В этот раз он будет посвящен годовщине полномасштабного вторжения рф. Среди спикеров форума будут президент Украины Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон и многие другие. За ходом дискуссий на полях KJF традиционно можно будет следить на сайте форума.

В рамках подготовки к форуму Алексей Резников эксклюзивно для "Телеграфа" ответил на ряд вопросов, касающихся текущей обстановки на фронте, поддержки со стороны западных партнеров, а также налаживания собственного производства вооружений.

- Кратко обсудим военную обстановку…

– Обстановка остается сложной. Однако – контролируемой.

Стратегическая цель Кремля неизменна – захватить Киев и всю Украину. Однако у них нет ресурсов. Поэтому их тактическая цель – захватить Луганскую и Донецкую области и требовать переговоров.

Линия фронта с врагом – около 2500 км. Активные боевые действия сейчас продолжаются на востоке и юге Украины.

При этом враг производит обстрелы мирных населенных пунктов, гражданской инфраструктуры в Сумской, Черниговской, Харьковской областях. Под постоянными ракетными и артиллерийскими атаками Харьков и Херсон, там погибают гражданские. Раз в несколько недель россияне предпринимают попытку нанести массированный удар ракетами и дронами.

Сейчас россияне увеличивают давление по линии от севера Луганщины до Угледара Донецкой области. Огромные ресурсы сконцентрированы против наших защитников в районе Бахмута. Идут тяжелые бои. Враг несет огромные потери. Наши воины героически и мастерски держат оборону. К сожалению, у нас тоже есть потери.

Поэтому Силам обороны Украины всем нашим защитникам и защитницам нужна максимальная поддержка.

В то же время я призываю не верить во вбросы. Ориентируйтесь на официальные сообщения нашей разведки и Генштаба.

– В каком состоянии находится прогнозируемое российское наступление?

– В ближайшие месяцы мы ожидаем нарастание давления со стороны россии. Мобилизация в рф не прекращалась и продолжается скрыто. Мы ожидаем, что будет публично объявлена новая волна. Ибо без этого Кремль не будет способен заместить потери и устроить очередное нашествие.

Все соответствующие структуры сил обороны Украины готовы к отпору.

- Расскажите о состоянии военно-промышленного комплекса Украины, которым Вы опекались…? Украина производит собственные ракеты, танки и другое оружие?

– Моя позиция как министра заключается в том, что Украина должна максимально опираться на свой ВПК. Тем более что мы производим чрезвычайно эффективное оружие. ПТРК "Стугна", ракеты "Нептун" — это уже мировые бренды. У нас еще ряд таких, однако я пока не могу говорить о них публично.

Это касается не только "железа", но и софта. В Украине очень сильный интеллектуальный потенциал.

В то же время наша оборонная индустрия получила существенные разрушения. Скажем, производство танков было привязано к предприятиям на востоке – Харькове, Мариуполе. Поэтому сейчас мы не в состоянии снабдить свою армию танками. И просим о международной поддержке.

Часть производств мы перевезли и развернули за месяцы. В частности, украинскую САУ 155-мм калибра "Богдана". Также мы наладили производство бронежилетов, и можем теперь обеспечивать свою армию самостоятельно.

На уровне правительства мы утвердили ракетную программу и программу развития ПВО/ПРО. Я не могу говорить о деталях, но речь идет о развитии украинского ВПК в контексте новых вызовов.

Чем самодостаточнее будет Украина – тем более надежной опорой она будет в конструкции безопасности всей Европы.

Сейчас я призываю иностранных партнеров не просто оказывать помощь, а инвестировать в украинское производство.

Сегодня, как министр, я делаю все, чтобы производство оружия было демонополизировано, а процессы постановки на эксплуатацию в армию максимально упрощены. Мы работаем и с государственными компаниями, и с частными.

- Поделитесь Вашим мнением о международной поддержке в ближайшие месяцы?

- Хочу сказать, что мы благодарны партнерам за поддержку. Без нее нам было бы гораздо труднее. Было бы больше жертв с нашей стороны.

Критически важно принятие политических решений относительно самолетов, реализация решений по дальнобойному оружию. Нам нужно укреплять ПВО, нам нужно больше артиллерии и бронетехники.

Заявления партнеров свидетельствуют о том, что они готовы поддерживать Украину на длинной дистанции. В этом контексте нам важно, чтобы решения принимались быстро, а оружие и боеприпасы предоставлялись в достаточном количестве.

Мы надеемся на изменение позиции нескольких стран.

К примеру, Швейцарии, которая сейчас запрещает поставки боеприпасов для немецких систем "Гепард".

Позиция Израиля нам вообще непонятна. Мы находимся в диалоге. Но это не тот уровень привлечения Тель-Авива, который можно назвать адекватным ситуации, когда две тирании – россия и Иран – наращивают военно-техническое сотрудничество.

– Чего еще Вы ожидаете от американцев? Как от физических лиц, так и от организаций и правительства?

- Я хочу, чтобы американцы понимали – украинцы очень ценят поддержку США. И мы делаем все возможное, чтобы обеспечить контроль и прозрачность использования помощи на всех уровнях и этапах. Мы полностью открыты, тесно взаимодействуем и с Пентагоном и с посольством в Киеве.

Наши воины храбро сражаются почти год. Хотя нам давали 3 дня. Мы на своей земле, и мы победим. Иного варианта не существует.

И я хочу подчеркнуть, что наша война – это война за свободу, за ценности, которые у нас общие. Мы не хотим, чтобы мировой порядок определяла тирания. Если нападение Кремля на Украину окажется успешным, это подтолкнет все авторитарные режимы к попыткам достичь своих целей силой.

Или свободный мир остановит россию в Украине. Или придется потратить гораздо больше ресурсов, положить больше жизней, чтобы тушить пожары по всему миру.

Поэтому наша общая цель – скорее победить.

Для этого нам нужно оружие, боеприпасы, ремонт, производство, тренировка войск. Быстро и больше.

Мы обязательно победим.