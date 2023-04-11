Від повістки тепер не сховатись: росіянам приготували гучний закон, ухилянти стануть безправними

Якщо призовник продовжить "косити", то згодом держава його просто "паралізує"

Не дивлячись на нібито завершення мобілізації в росії повним ходом відбуваються мобілізаційні заходи. У зв’язку з цим путінський режим вирішив ще більше закрутити гайки росіянам і тепер "косити" від армії в рф стане практично неможливо.

У новому драконівському рішенні уряду росії, яке, до речі, суперечить російському законодавству, розбирався "Телеграф".

Як стало відомо, 11 квітня Держдума росії, все ж таки розгляне скандальний законопроект про "е-повістки", який дозволить зрівняти в законності паперові та електронні версії цього документа в законності.

Галас навколо "е-повісткок" піднімався вже давно, але тепер, мабуть, жити в росії стане ще "веселіше", а лавочку з руссо туристо, що втікали за кордон від війни прикриють.

Що хочуть зробити у росії

Комітет із оборони пропонує зберегти традиційні паперові повістки та оповіщення через роботодавця, а також ввести сповіщення рекомендованими поштовими відправленнями та їх дублювання в електронному вигляді через Держпослуги чи МФЦ.

"Так, якщо людина не отримує повістку або вдає, що не отримує, то вона буде зобов’язана під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з’явитися у військовий комісаріат. Якщо вона цього не зробить, то їй за цифровим підписом військового комісара прийде повідомлення про те, що вводяться обмеження на виїзд і будуть інші обмежувальні заходи", — розповідає один із депутатів.

Таким чином, за неявку у двотижневий термін після отримання електронної повістки росіянин більше не зможе виїхати за кордон. Тобто втекти від призову на війну, як це було раніше, просто не вийде.

Більше того, якщо призовник продовжить "косити", то згодом держава його просто "паралізує". Адже згідно з поправками, якщо призовник знову не з’явиться, то за 20 днів йому заборонять керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати індивідуальне підприємництво, а також брати кредити.

При цьому найцікавіше сказати, що "у мене не було інтернету і я не побачив повістку"- Не прокатить. Все тому, що повістка буде вважатися отриманою з моменту розміщення її в особистому кабінеті військовозобов’язаного.

Докладніше про відомі поправки в законі про повістки:

лишати водійських прав тих про кого не актуалізована інформація у військкоматах;

забороняти виїзд із країни відразу після отримання повістки;

роботодавці та виші через "Держпослуги" надаватимуть відомості про військовозобов'язаних, необхідних для постановки на військовий облік;

здійснювати постановку на військовий облік без явки до військкомату;

направляти повістки не за місцем прописки, а за місцем фактичного перебування;

заборонить ухилистам реєструвати ІП, оформляти права на нерухомість та автомобілі.

"Якщо електронна повістка відправлена у особистий кабінет, значить вона вважається вже врученою. Це ваші проблеми (якщо не зайшов у особистий кабінет — Ред.). А якщо ви в тайзі, то нічого страшного, ви ж колись з’явитесь в інтернеті. У такому випадку, якщо ви туди не зайшли (у особистий кабінет — Ред.), ви наражатиметеся на певні обмеження", — заявив депутат Держдуми Андрій Луговий

При цьому варто зазначити, що така розсилка суперечить російському законодавству, яке свідчить, що повістку повинні вручати особисто під підпис. Але, мабуть, поки росія зазнає колосальних втрат в Україні, ніякі такі "формальності" путіна вже не зупиняють.

Важливе зауваження, що закон про електронні повістки не поширюватиметься на весняний призов, тому найімовірніше на кордоні росії найближчим часом очікуються великі пробки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Пензенській області росії придумали нову "фішку" для того, щоб росіянам було складніше уникати мобілізації.