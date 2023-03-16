Диплом тільки після повістки: у росії "обрадували" студентів

Поки що це торкнеться лише випускників Пензенського державного університету

росію захлеснула чергова хвиля масової роздачі повісток, а щоб росіянам було складніше їх уникати, там придумали нову "фішку". Мобілізаційне "ноу-хау" вигадали в Пензенській області.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на росЗМІ.

Так, студентам Пензенського державного університету росії тепер вручатимуть дипломи разом із повістками до військкомату. Місцевий військком каже, що це нібито потрібно для того, щоби випускники стали на облік за своєю військовою спеціальністю.

Більше того, студенти не зможуть отримати диплом про вищу освіту, доки не підпишуть повістку.

Зазначається, що поки це торкнеться лише випускників Пензенського державного університету, де навчаються близько 22 тисячі студентів.

Втім, як раніше вже писав "Телеграф", незважаючи на те, що в росії завершилася часткова мобілізація, приховані заходи щодо набору солдатів в армію тривали весь цей час.

Нагадаємо, раніше ми писали, як путін завершив мобілізацію, але продовжує набирати солдатів.

Також ми повідомляли, що росіян приваблюють на війну в Україну навіть на порносайтах. Рекламу на найвідомішому сайті для дорослих подала російська ПВК "Вагнера".