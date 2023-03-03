путін і шойгу набрехали про мобілізацію: справжнє число "мобіків" хитро вирахували

Наплив росіян у РАГСи не припиняється

Незважаючи на те, що в кремлі не перестають говорити про те, що в росії нібито не проходять мобілізаційні заходи. Мовляв , перша хвиля закінчилася ще в листопаді, а про нова і не починалася. Розслідувачі продовжують знаходити все більше підтверджень тому, що все це брехня.

Російські журналісти з "Медіазони" з’ясували, що РАГСи в росії продовжують наповнювати пари, які бажають стати подружжям за прискореною програмою. Такий привілей доступний власникам повісток. Чому це так популярно серед російських мобілізованих? Ну, наприклад, шлюб дозволяє колишній співмешканці отримувати компенсації у разі загибелі новоспеченого чоловіка на фронті.

Природно, такими хвилеподібними "міграціями" парачок у РАГС зацікавилися розслідувачі. Вони, користуючись цим, розробили свій спосіб, що дозволяв оцінити масштаби мобілізації у росії за кількістю прискорених весіль.

"У перші тижні мобілізації російські загси не тільки не приховували раптовий наплив чоловіків з повістками, а й хвалилися цим: регіональні телеканали випускали великі сюжети про групові весілля з наступними проводами на фронт. Коли наприкінці жовтня міністр оборони Сергій Шойгу оголосив, що мобілізацію завершено, потік прес-релізів про весілля припинився. Але одруження, оформлені одним днем, продовжилися", - йдеться у матеріалі.

Як виявилось, мобілізовані одружуються досі, але тепер і за місцем служби в іншому регіоні. Це означає, що ні про яке припинення мобілізації, звичайно, не може бути й мови. Навіть у січні 2023 року окремі регіональні загси продовжували викладати фото з весіль за участю чоловіків у камуфляжі, іноді уточнюючи, що йдеться саме про мобілізованих.

"З листопада масштабна мобілізаційна кампанія припинилася, її змінив заклик терміновиків. Мобілізовані тепер або на фронті, або в частинах в інших регіонах, і сьогодні вже не можна сказати, що на Білгородщині одружуються лише білгородські мобілізовані, а на Саратовській — тільки саратовські.

Це не дозволяє більше застосовувати методику "Медіазони" щодо оцінки кількості мобілізованих, оскільки вона була заснована на порівнянні даних про кількість шлюбів за повістками та регіональних даних про кількість незареєстрованих сімейних спілок", — пишуть журналісти.

Втім, розслідувачі змінили свій підхід вже ґрунтуючись не лише на даних РАГСів, а й, наприклад, даних про перепис населення та особисті підрахунки. У результаті видання дійшло висновку, що за стан на сьогоднішній день загальна кількість росіян, які були мобілізовані, становить приблизно 528 тисяч осіб або 1,79 відсотка від усіх чоловіків від 18 до 49 років.

За офіційними даними росії ще в листопаді 2022 року таких громадян було 300 тисяч.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що незважаючи на те, що мобілізація в Росії триває потай, уряд країни-агресора має намір офіційно оголосити про нову хвилю.

Також ми повідомляли про те, що резидент російської федерації володимир путін вперше прямо послався на військовий стан, який він запровадив у жовтні 2022 року, у своєму указі про зрив оборонного замовлення.