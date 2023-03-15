Не дають навіть розслабитись: ПВК "Вагнера" ​​вже рекламують на PornHub

Рекламу можуть побачити лише користувачі з російських регіонів

Російська ПВК "Вагнера" мабуть вже вигрібла всіх зеків з російських в’язниць для війни в Україні і тепер вербує у свої лави навіть любителів "полунички". Рекламу вбивць побачили на найпопулярнішому сайті для дорослих.

Про це повідомляє NEXTA.

За даними видання, на PornHub тепер можна побачити рекламу російської ПВК "Вагнера". Автори поста стверджують, що вона відображається, якщо зайти на сайт з росії та відключити блокувальник реклами та VPN.

На опублікованому відео можна почути заклики до росіян вступати до лав найманців.

"Не др**и, а йди на роботу в ПВК "Вагнера"", — йдеться в рекламі.

Після цих слів на відео з’являється номер телефону, яким, мабуть, бажаючим пропонують звертатися для вступу до ПВК.

Нині неясно, якщо відео справді правдиве, як воно виявилося на сайті — шляхом злому чи все ж таки з дозволу адміністрації.

При цьому в мережі деякі зазначають, що побачити рекламу можуть лише користувачі з російських регіонів — вже не вдається з Москви. У самому "Вагнері" поки що ніяк не коментували рекламу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого вербують у ПВК "Вагнер" замість злочинців. Добровольцям не потрібно надавати довідку від нарколога, психіатра та здавати аналізи.

Також ми повідомляли, що озвучено колосальні втрати ПВК "Вагнера" у війні проти України.