Не дают даже расслабиться: ЧВК "Вагнера" уже рекламируют на PornHub

Рекламу могут увидеть только пользователи из российских регионов

Российская ЧВК "Вагнера" видимо уже выгребла всех зэков из российских тюрем для войны в Украине и теперь вербует в свои ряды даже любителей "клубнички". Рекламу убийц увидели на самом популярном сайте для взрослых.

Об этом сообщает NEXTA.

По данным издания, на PornHub теперь можно увидеть рекламу российской ЧВК "Вагнера". Авторы поста утверждают, что она отображается, если зайти на сайт из россии и отключить блокировщик рекламы и VPN.

На опубликованном видео можно услышать призывы к россиянам вступать в ряды наемников.

"Не др**и, а иди на работу в ЧВК "Вагнера", — говорится в рекламе.

После этих слов на видео появляется номер телефона, по которому, видимо, желающим предлагают обращаться для вступления в ЧВК.

В настоящее время неясно, если видео действительно правдивое, как оно оказалось на сайте — путем взлома или все же с позволения администрации.

При этом в сети некоторые отмечают, что увидеть рекламу могут только пользователи из российских регионов – из москвы уже не удается. В самом "Вагнере" пока никак не комментировали рекламу.

Напомним, ранее мы писали о том, кого вербуют в ЧВК "Вагнер" вместо преступников. Добровольцам не нужно предоставлять справку от нарколога, психиатра и сдавать анализы.

Также мы сообщали, что озвучены колоссальные потери ЧВК "Вагнера" в войне против Украины.