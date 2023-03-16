Диплом только после повестки: в россии "обрадовали" студентов

Пока это коснется только выпускников Пензенского государственного университета

россию захлестнула очередная волна массовой раздачи повесток, а чтобы россиянам было сложнее их избегать там придумали новую "фишку". Мобилизационное "ноу-хау" придумали в Пензенской области.

Об этом передает "РБК-Украина", ссылаясь на росСМИ.

Так, студентам Пензенского государственного университета рф теперь будут вручать дипломы вместе с повестками в военкомат. Местный военком говорит, что это якобы нужно для того, чтобы выпускники стали на учет по своей военной специальности.

Более того, студенты не смогут получить диплом о высшем образовании, пока не подпишут повестку.

Отмечается, что пока это коснется только выпускников Пензенского государственного университета, где учатся около 22 тысяч студентов.

Впрочем, как ранее уже писал "Телеграф" не смотря на то, что в россии завершилась частичная мобилизация, скрытые мероприятия по набору солдат в армию продолжались все это время.

Напомним, ранее мы писали, как путин завершил мобилизацию, но продолжает набирать солдат.

Также мы сообщали, что россиян завлекают на войну в Украину даже на порносайтах. Рекламу на самом известном сайте для взрослых подала российская ЧВК "Вагнера".