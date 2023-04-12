Мобилизация и мотивация: как расширение полномочий военкоматов может повлиять на общество

Сбежать от повестки в другой регион теперь не удастся

Кабинет Министров Украины принял постановление о расширении полномочий военкоматов. Согласно документу, теперь военнообязанным гражданам могут вручать и присылать повестки по фактическому месту пребывания, независимо от места их регистрации на военном учете. Таким образом, укрыться от мобилизации в другом городе или регионе теперь не удастся.

Как усиление мобилизационных мер повлияет на настроения в обществе и что о новой норме думают военные и юристы — в материале "Телеграф".

Правовой аспект

Все военнообязанные граждане Украины находятся на учетах в военкоматах по территориальной принадлежности. Ранее выдача повесток во время мобилизации происходила по тому же принципу, а вручение вызова в военкомат в другой области считалось незаконным.

Теперь комиссариаты имеют право посылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете, извещать о мобилизации и собственно призывать на военную службу по призыву лиц офицерского состава, а также лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву). Исключение составляют военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

Несмотря на то, что эксперты в области права отмечают несовершенство нового механизма, решение Кабмина не нарушает права граждан и не противоречит действующему законодательству, говорит управляющий партнер адвокатского объединения "Эврика" Андрей Шабельников.

"На самом деле, согласно п. 8 Указа Президента Украины от 24.02.2022 г. №69/2022 и ч. 5 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", конкретного указания на вручение повестки по месту нахождения на военном учете законодательство не содержало и раньше. Таким образом, принятыми изменениями правительство лишь конкретизировало уже действующие нормы. В коллизию с другими нормативно-правовыми актами данное решение также не вступает", — отмечает юрист в комментарии "Телеграфу".

По словам правозащитника, реализация решения Кабмина, скорее всего, будет организована путем обмена информацией между ТЦК относительно места жительства конкретных граждан на их территории. И при наличии таких данных военнообязанному будет вручена повестка. Пока что порядок взаимодействия ТЦК на этот счет остается неурегулированным.

Открытым остается и вопрос, куда именно должен прибыть мобилизованный по вызову, если повестку ему вручили не по месту нахождения на учете.

"Если будут вызывать в ТЦК по месту фактического проживания, встанет вопрос обмена документами военнообязанных между ТЦК. Поскольку этот процесс может быть проблематичным, скорее всего, нужно будет явиться в ТЦК по месту учета. Так как, кроме дополнения порядка вызова военнообязаных, никаких других изменений и уточнений в законодательство не внесены, фактически, порядок мобилизации не по месту пребывания на военном учете не урегулирован. Следовательно, ТЦК будут действовать по своему усмотрению", — объясняет Андрей Шабельников.

Общество встревожено, но отступать не готово

Украинцы не готовы к миру любой ценой. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова. По состоянию на февраль-март 2023 года 72% граждан выступали против начала переговорного процесса со страной-агрессором (с сентября 2022 года этот показатель вырос на 8%). Такие настроения в обществе свидетельствуют о том, что украинцы признают необходимость борьбы с врагом военным путем, а значит, должны осознавать и потребность в мобилизации.

В то же время, идеологическая поддержка решений военно-политического руководства страны и непосредственное участие в боевых действиях – вещи разного порядка, ведь страх перед войной и нежелание сталкиваться с ее реалиями вполне естественны для большинства людей.

По словам заместителя директора социологической группы "Рейтинг" Любомира Мысива, точно установить, какое психологическое влияние на украинцев имеют подобные решения правительства, пока невозможно. С одной стороны, это инструмент для выполнения запроса общества на победу, с другой — то, что может вызвать беспокойство и страх за свою жизнь.

"Очевидно, что сегодня уровень тревожности в обществе выше, чем в мирное время, однако выяснить, связано ли это именно со страхом перед мобилизацией, сложно. Вряд ли кто-нибудь приступит к проведению подобных социологических исследований во время войны. Во-первых, сейчас это сверхчувствительная тема, во-вторых, результаты будут малоинформативными. Задав гражданину Украины вопрос, готов ли он воевать за свою родину, мы получим социально желанный и эмоциональный ответ, ведь в стране идет война. Выяснить, что респондент думает на самом деле, и как отреагирует на непосредственное вручение повестки, невозможно", — объясняет социолог в комментарии "Телеграфу".

Война диктует свои правила

Призыв на военную службу уклонистов нередко становится поводом для дискуссий в обществе. В частности, существует мнение, что такие мобилизованные не принесут пользы армии, ведь не имеют должной мотивации. Подобные тезисы иногда звучат даже из уст публичных лиц.

Так, на днях бывший сотрудник Офиса президента Алексей Арестович подверг критике запрет на выезд за границу военнообязанных, которые не хотят воевать, объяснив это тем, что на фронте такие граждане лишь деморализуют личный состав, а в гражданской жизни могут работать и "завозить в Украину валюту", обеспечивая свои семьи и поддерживая таким образом экономику государства.

В свою очередь военные, прямо сейчас защищающие нашу страну от врага, относятся к таким заявлениям крайне негативно, а усиление мобилизационных мер считают единственным способом компенсировать количественное преимущество оккупантов на поле боя.

По словам военного, экскомандира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, в Украине продолжается война такого масштаба, какого мир не видел со времен Второй мировой, поэтому украинцы должны быть готовы к тому, что рано или поздно все физически здоровые мужчины могут быть призваны на службу.

"Предлагаю всем, кто хочет освободить уклонистов от службы, явиться в военкоматы вместо них. Россия провела уже несколько волн мобилизации, компенсировать это разговорами в тылу об абстрактных добровольцах, которых Украине нужно где-то найти, невозможно. Все, кто намеревался воевать по собственному желанию, уже на фронте. Мы не в том положении, чтобы прибегать к размышлениям о том, какие мобилизованные лучше, а какие хуже", — говорит военный в комментарии "Телеграфу".