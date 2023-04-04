Украинцы не готовы к миру любой ценой: почему компромиссные сценарии завершения войны не принесут результата

Мировые лидеры рассчитывают на урегулирование отношений между Украиной и рф за столом переговоров

Американские и европейские чиновники надеются, что уже в ближайшее время ВСУ удастся ослабить рф на поле боя достаточно сильно, чтобы кремль согласился сесть за стол переговоров и освободить территории, захваченные после 24 февраля 2022 года. В случае отказа Украины от данного сценария коллективный Запад якобы может прибегнуть к шантажу, замедляя оказание нам военной помощи. Такой сценарий анонсирует The Wall Street Journal.

"Телеграф" выяснял, возможно ли остановить агрессора дипломатическим путем, и к каким компромиссам ради завершения войны могут подталкивать Украину американские и европейские чиновники.

Усталость от войны "лечится" победой, а не уступками

Мнение о том, что война с россией может быть завершена исключительно на поле боя, разделяют не все мировые лидеры. Перспектива продления боевых действий еще на несколько лет, что потребует предоставления Украине новой военной и финансовой помощи, побуждает некоторых политиков к разработке альтернативных сценариев решения этой "проблемы".

Так, пока ВСУ готовятся к решающему контрнаступлению, запланированному на конец весны, наши западные партнеры активно обсуждают условия, при которых Украина и россия могут сесть за стол переговоров ради прекращения войны. Одним из таких путей достижения мира считается освобождение россией всех территорий, оккупированных с 24 февраля 2022 г., в обмен на прекращение боевых действий и заморозку вопроса деоккупации Крыма и ОРДЛО. Об этом сообщают журналисты авторитетного американского издания The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в правительстве США и европейских стран.

Следует отметить, что высшее военно-политическое руководство Украины неоднократно заявляло, что возможность каких-либо переговоров с владимиром путиным исключена, а единственным условием для завершения войны станет восстановление нами контроля над административными границами Украины, образца 1991 года.

"Наша цель — освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно — россия должна оставить все захваченные территории", — сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ноябре 2022 года.

Тогда же президент США Джозеф Байден также заявлял о невозможности переговоров по ситуации в Украине без участия самой Украины. Политик подчеркнул, что решение о начале переговоров может быть принято исключительно украинским правительством. Однако, по словам американских журналистов, сегодня, чтобы склонить нас к неприемлемым условиям, чиновники США и Европы могут прибегнуть даже к шантажу.

"Расчет господина Зеленского – это то, что может быть приемлемым для его измученного войной народа. До сих пор его правительство настаивало на том, что оно не заинтересовано в мире, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. По словам дипломатии, даже получив вооружение, украинские силы вряд ли получат настолько решающее преимущество на поле боя, что Киев сможет требовать возвращения всей этой земли. […] США и их европейские союзники могут заставить Зеленского сдаться раньше, угрожая замедлить поставки оружия и помощи, которые поддерживали Украину", — говорится в статье WSJ.

Усталость Европы от войны действительно ощущается, однако, она не может быть поводом для компромиссов с врагом, говорит член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Напротив, это помогает Украине получать максимальные объемы вооружения и другой военной помощи, чтобы как можно быстрее завершить войну победой.

По словам чиновника, подтверждением тому является проведение переговоров с Западом по поставкам в Украину самолетов. Уже сейчас идет согласование видов техники, обсуждение процедуры ее передачи и сроков поставок.

"Сегодня почти все лидеры западных стран, все наши союзники понимают, что войну можно закончить, лишь изгнав россию с нашей территории и нанеся ей болезненное военное поражение, которое надолго отобьет у нее желание повторять этот сценарий. Пока этого не произойдет, никаких переговоров для объявления перемирия ожидать не стоит. Мир консолидируется для оказания нам помощи, а разговоры о "границах 24 февраля" неуместны", — отмечает Федор Вениславский в комментарии "Телеграфу".

А вот для кого переговорный процесс сейчас был бы действительно уместен и выгоден, так это для владимира путина. Анализ недавних публичных заявлений главы кремля показывает, что россиян готовят к ухудшению экономической ситуации и росту потребительского спроса в стране. По словам главы Комитета избирателей Украины, политолога Алексея Кошеля, санкции дают свой результат и запускают необратимые процессы в российской экономике. Более того, сегодня речь идет уже о среднесрочной перспективе этих последствий.

Несмотря на успех в частичном переориентировании рынков по продаже нефти, рф не удалось сохранить прежний уровень доходов. В частности, в течение 2022 года Индия приобрела у россии нефти в 22 раза больше, чем в предыдущем, но доходы российского бюджета от продажи энергоносителя упали вдвое.

Вероятно, в рф рассчитывают, что проведение переговоров и заключение временного "перемирия" ослабит санкционное давление и позволит восстановить экономическое положение в стране, чтобы накопить ресурсы для нового удара.

"В публичной плоскости кремль продолжает подчеркивать, что Украина не является субъектом переговоров, ведь рф якобы воюет с НАТО, поэтому и договариваться будет только с США. Эта риторика направлена на формирование общественного мнения внутри россии, но главным показателем является то, что рф уже нуждается в этих переговорах, и в дальнейшем будет нуждаться в их все больше. У кремля есть запасной план для переговоров, предусматривающий определенные компромиссы и уступки со стороны россии, но в ближайшие несколько месяцев он не будет задействован", — отмечает политический эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, этот план не будет нести в себе ответы на ключевые вопросы по завершению войны: вывод российских войск из Украины и предоставление нам гарантий ненападения в будущем, говорит Алексей Кошель. В то же время, по словам политолога, коллективная позиция Запада относительно переговоров единогласна и постоянна: никаких компромиссов и территориальных уступок ради завершения войны быть не может.

"Сценарии, предусматривающие восстановление "границ 24 февраля 2022 года" в обмен на мир, тиражируются не лидерами стран-союзников Украины. Эти тезисы могут продвигаться политиками, не имеющими влияния на ситуацию, или должностными лицами государств, занимающих нейтральную позицию относительно войны в Украине", — объясняет эксперт.

Опосредованным подтверждением того, что россия находится в позиции цугцванга и требует времени для восстановления ресурсов, изменения стратегии на поле боя и улучшения своих позиций на политической арене, являются призывы к переговорному процессу со стороны самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко. Очевидно, коллега российского диктатора транслирует кремлевские нарративы, создавая выгодный для рф информационный фон.

В частности, выступая с посланием Национальному собранию, марионетка путина заявил, что боевые действия в Украине должны быть прекращены немедленно, а перемирие следует ввести без предварительных условий, кроме запрета перемещения группировок войск и перебрасывания оружия и техники. Также белорусский диктатор в очередной раз прибег к поддержке ядерных угроз со стороны рф.

"А если Запад снова использует это время для обмана, то россия будет обязана задействовать всю мощь ВПК и армии — и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран: все должно быть задействовано", — сказал лукашенко.

Украинцы не готовы к компромиссам с врагом

Самой горячей точкой боевых действий в Украине сегодня остается город Бахмут, битва за который длится семь месяцев. По словам президента Владимира Зеленского, потеря населенного пункта станет для Украины не столько тактическим, сколько дорогим политическим поражением, ведь владимир путин будет пытаться "продать" свою победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану.

В интервью изданию Associated Press верховный главнокомандующий отметил, что это усилит давление на военно-политическое руководство страны не только со стороны международного сообщества, но и со стороны украинцев, истощенных войной.

"Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", — сказал президент, отметив, что до сих пор не испытывал такого давления.

На самом же деле, по данным социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, на февраль-март 2023 года, 72% украинцев выступают против начала переговорного процесса со страной-агрессором. Следует отметить, что с сентября 2022 года этот показатель вырос на 8%.

Данные тенденции в украинском обществе подтверждает и заместитель социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив. По его словам, опросы показывают, что абсолютное большинство граждан готовы испытывать все трудности, связанные с войной, до победы.

"Да, за год войны почти у всех ухудшилось материальное положение, физическое здоровье и психологическое состояние, но — что действительно поражает — уровень жизнестойкости украинцев не изменился с апреля 2022 года. Сегодня фокус общества сосредоточен не на окончании войны, а на победе над врагом. Украинцы категорически не соглашаются идти на уступки. В первые месяцы войны до 40% граждан могли предположить определенные компромиссы в виде переговоров с рф, но после Бучи настроения резко изменились. Сегодня 80% украинцев заявляют, что мы должны бороться до Победы, а победой они считают возвращение Украиной контроля над административными границами образца 1991 года", — отмечает социолог в комментарии "Телеграфу".

По словам Любомира Мысива, потеря одного города не может повлиять на общие настроения граждан. Падение Бахмута станет ударом для семей погибших воинов, пошатнет и без того нестабильное моральное состояние украинцев, но точно не приведет к отчаянию и готовности сдаться или прекратить войну. Эксперт отмечает, что такая гражданская позиция обусловлена пониманием, что ситуативное завершение боевых действий не будет гарантировать конец войне.

"Если мы не победим сейчас, враг снова нападет – через год или через двадцать лет, но он обязательно сделает это снова. Никаких иллюзий на этот счет у украинцев нет. Граждане готовы к тому, что война будет длиться не месяц и не три, а гораздо дольше, и сегодня они готовы бороться до момента освобождения всех оккупированных территорий Украины", — говорит социолог.

Продвижение нарративов об усталости коллективного Запада от военной помощи Украине и склонение ее к переговорному процессу на выгодных россии условиях является прямым подыгрыванием государству-террористу. Остановить Украину в процессе уничтожения агрессора сейчас, значит обречь всю Европу на повторение кровавого сценария в будущем, ведь пока у власти в рф остается маньяк с ядерным оружием в руках, ни одна цивилизованная страна не может чувствовать себя в безопасности.