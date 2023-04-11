Кабмин расширил права военкоматов по повесткам: адвокат указал на риски новых проблем

Евгений Грушовец прокомментировал "Телеграфу" соответствующее постановление Кабмина и возможные последствия

Логика постановления Кабинета министров о расширении прав военкоматов в определенной степени продиктована борьбой государства с уклонистами. Но какой именно будет алгоритм выполнения этого решения и будет ли он на практике эффективен — вопросы остаются открытыми, поскольку новые требования могут спровоцировать очередные проблемы.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал адвокат, член Совета адвокатов Киевской области Евгений Грушовец.

"Сейчас мне непонятен механизм выполнения этого решения. Хорошо: кто-то может где-нибудь получить повестку. Но вопрос: они вызывают повесткой в Территориальный центр комплектования по месту вручения? Объясню таким образом: у каждого мужчины или женщины есть свое отношение к военной службе. Есть много сознательных граждан, которые пришли, например, сразу в военкомат, а некоторые из них уже поехали защищать Украину. Другие же находятся на учете, уточнили свои данные, и военкомат рассчитывает, что человек какой-то конкретной специальности у них есть. Он будет в резерве, будет проходить обучение или какое-то перепрофилирование. Условно — артиллерист, наводчик или механик. Теоретически, в Киеве в Голосеевском военкомате знают, что у них есть 10 наводчиков. Они понимают, что эти наводчики нужны будут через месяц-три. А сейчас этот наводчик уехал во Львов, и там ему вручают повестку, не имея на том месте никакого личного дела. Непонятно, какой в таком случае будет алгоритм действий ТЦК", — объясняет правозащитник, указывая на дефицит определенной юридической чистоты процедуры.

То есть, по его словам, военные с полицией могут установить личность какого-то конкретного гражданина во Львове, а он говорит, например, ладно, я отец троих детей, у меня документов нет, "Дии" нет и т.д. — "лицо, условно говоря, было проездом во Львове и ехало куда-нибудь в другое место".

"Поэтому, во-первых, вопрос открыт, как представители ТЦК будут все это проверять, и не создаст ли это дополнительных проблем для обороноспособности страны. Во-вторых, не до конца понятен четкий механизм, каким именно образом это будет проверяться: личного дела человека во Львове нет, медицинских данных нет (что он может делать, что не может), семейного положения нет. Вообще ничего нет. Поэтому, в принципе, это решение КМУ может на практике создать очень много проблем", — отмечает Евгений Грушовец.

Напомним, ранее мы писали, может ли снятый с военного учета украинец получить повестку.

Также мы сообщали, может ли полиция вручать мужчинам повестки.