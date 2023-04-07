Военнообязанных могут силой доставлять в ТЦК: в каком случае это незаконно

Обжаловать принудительную доставку в военкомат военнообязанный может лишь в одном случае

До тех пор, пока в Украине продолжается военное положение, представители ТЦК СП могут вручать повестки всем военнообязанным гражданам. Но часто украинцы жалуются, что их силой пытаются доставить в военкомат.

Юрист Антон Маринич в комменатрии "РБК-Украина" рассказал, имеют ли право военные силой доставлять военнообязанного в ТЦК. Также он отметил, что при определенных условиях, такое поведение военнослужащих можно обжаловать.

Если после поулчения повестки военнообязанный не явился в ТЦК СП в установленные сроки, то представители учреждения могут вынести постановление о штрафе на сумму от 3400 до 5100 гривен (правонарушение совершено в условиях военного положения).

Об этом штрафе нужно уведомить самого правонарушителя. Если он и для этого не явился в военкомат, тогда ТЦК СП обращается в полицию с сообщением о том, что этого гражданина необходимо задержать. Как только Нацполиция задержала уклониста, его доставляют в военкомат для рассмотрения дела о наложении штрафа.

"То есть, задерживать и доставлять в ТЦК для того, чтобы человек проходил медицинскую комиссию и также по другим основаниям, не имеют права. Это закреплено в законодательстве", — учтонил юрист.

В таком случае гражданин может обжаловать принудительную доставку в ТЦК, обратившись в суд. Но чтобы не доводить до этого, юрист призывает всех военнообязанных добровольно являться в военкомат и не уклоняться от мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой размер штрафа грозит за неявку в военкомат. В определенных случаях уклонисту грозит даже уголовная ответсвенность.