Військовозобов’язаних можуть силою доставляти до ТЦК: у якому разі це незаконно

Оскаржити примусову доставку до військкомату військовозобов’язаний може лише в одному випадку

Доки в Україні триває воєнний стан, представники ТЦК СП можуть вручати повістки всім військовозобов’язаним громадянам. Але часто українці скаржаться, що їх силою намагаються доставити до військкомату.

Юрист Антон Маринич у коменатрії "РБК-Україна" розповів, чи мають право військові силою доставляти військовозобов’язаного до ТЦК. Також він зазначив, що за певних умов таку поведінку військовослужбовців можна оскаржити.

Якщо після повістки повістки військовозобов’язаний не з’явився до ТЦК СП у встановлені терміни, то представники установи можуть винести ухвалу про штраф на суму від 3400 до 5100 гривень (правопорушення скоєне в умовах воєнного стану).

Про цей штраф слід повідомити самому правопорушнику. Якщо він і для цього не прийшов у військкомат, тоді ТЦК СП звертається до поліції з повідомленням про те, що цього громадянина необхідно затримати. Як тільки Нацполіція затримала ухилянта, його доправляють до військкомату для розгляду справи про накладення штрафу.

"Тобто, затримувати та доставляти до ТЦК для того, щоб людина проходила медичну комісію і також з інших підстав, не мають права. Це закріплено у законодавстві", — зазначив юрист.

У такому разі громадянин може оскаржити примусову доставку до ТЦК, звернувшись до суду. Але, щоб не доводити до цього, юрист закликає всіх військовозобов’язаних добровільно з’являтися у військкомат і не ухилятися від мобілізації.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який розмір штрафу загрожує за неявку до військкомату. У певних випадках ухилянту загрожує навіть кримінальна відповідальність.