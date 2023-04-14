Відмовитися від повістки не вийде: які категорії українців не підлягають бронюванню

Не всі військовозобов’язані можуть відмовитися від повістки до армії під час воєнного стану

Частина українських громадян під час воєнного стану не підлягає мобілізації. При врученні повістки вони можуть відмовитись її приймати, якщо заброньовані на місці роботи.

Однак не всі працівники можуть бути заброньовані на підприємствах. Згідно з листом Міноборони України № 220/1469 від 11 березня 2022 року, головнокомандувач ЗСУ заборонив бронювати військовозобов’язаних, які належать до дефіцитних військово-облікових спеціальностей.

Крім цього, військовозбов’язаний не може бути заброньований, якщо він уже має право на відстрочку або він його отримав за статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У документі зазначено, що є дві категорії дефіцитних військово-облікових спеціальностей: для рядового, сержантського та старшинського складу, а також для офіцерського складу за групами ОС. З розшифровкою спеціальностей можна ознайомитись у наказі Міноборони України від 13 травня 2020 р. за №434/34717 за посиланням.

До першої категорії відносяться спеціальності під номерами: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 54 070, 071, 0 72, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123,124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 134, 14, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251,260, 261, 262, 265, 263, 3, 381, 382, 383, 403,420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 555, 5, 5

До другої категорії належать спеціальності №02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12,14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кому не зможуть вручити повістку на вулиці. Представники ТЦК СП зобов’язані спочатку встановити особу військовозобов’язаного.