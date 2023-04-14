Отказаться от повестки не выйдет: какие категории украинцев не подлежат бронированию

Не все военнообязанные могут отказаться от повестки в армию во время военного положения

Часть украинских граждан во время военного положения не подлежат мобилизации. При вручении повестки они могут отказаться ее принимать, если забронированы на месте работы.

Однако не все сотрудники могут быть забронированы на предприятиях. Согласно письму Минобороны Украины № 220/1469 от 11 марта 2022 года, главнокомандующий ВСУ запретил бронировать военнообязанных, которые принадлежат к дефицитным военно-учетным специальностям.

Кроме этого, военнооябязанный не может быть забронирован, если у него уже есть право на отсрочку или он ее получил по статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В документе указано, что есть две категории дефицитных военное-учетных специальностей: для рядового, сержантского и старшинского состава, а также для офицерского состава по группам ВОС. С расшифровкой специальностей можно ознакомиться в приказе Минобороны Украины от 13 мая 2020 г.за №434/34717 по ссылке.

К первой категории онтосятся специальности под номерами: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 0 72, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123,124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143,144, 145, 146, 147, 153,163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251,260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403,420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544,549, 550, 554, 569;

Ко второй категории относятся специальности №02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12,14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кому не смогут вручить повестку на улице. Представители ТЦК СП обязаны сперва установить личность военнообязанного.