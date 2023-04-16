В Украине можно законно отказаться от повестки в военкомат, но не всегда: адвокат объяснила нюансы

Существуют несколько причин для отказа от повестки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в связи с этим многие наши сограждане прилучают повестки, однако существуют случаи, когда от её вручения можно отказаться.

Адвокат Юридической сотни Ирина Пидреза, рассказала когда это возможно, сообщает "Громадьске радио".

Как сообщалось, Кабмин Украины разрешил вручать военнообязанным повестки независимо от места их пребывания на военном учете и места постоянной регистрации.

"В частности, это когда вручают повестку старого образца. С 30 декабря 2022 года — новая форма повестки. Поэтому при вручении я советую военнообязанным обращать внимание именно на форму этой повестки. Если она старого образца, то такая повестка фактически не имеет какого-либо юридического статуса", — говорит Ирина Пидреза.

Также можно отказаться в случае, когда повестка адресована совсем другому человеку.

"Есть, например, ошибка в написании фамилии, имени, отчества, или еще чего-то. В таком случае действительно нужно указать, что вы отказываетесь от получения повестки, потому что она адресована не вам. Тогда составляется акт отказа. В принципе, если повестка составлена неправильно или выдана неуполномоченным органом, нет, скажем, подписи руководителя ТЦКСП или печати, соответствующая такая повестка не актуальна и не несет юридического следствия, поэтому военнообязанный может отказаться от нее путем составления соответствующего акта", — объяснила она журналистам, отметив, что это единственное предусмотренное законом основание для отказа в получении повестки.

В том случае, если военнообязанный просто отказывается от повестки, потому что не хочет ее получать, в таком случае могут быть определенные юридические последствия, а именно привлечение к административной ответственности.

"Отказ от получения повестки в таком случае необоснован. Личное желание "хочу/не хочу" совершенно не влияет. У нас в Украине военное положение, обязанность каждого гражданина защищать свою страну и являться в ТЦКСП по вызову", — рассказала адвокат.

В то же время, она уточнила, что законом не предусмотрен вызов в военкомат по телефону, ведь военнообязанный в таком случае не расписывается. Впрочем, отмечает адвокат, во время военного положения конституционные права граждан несколько ограничиваются.

Кроме того, бывают случаи, когда военнообязанный получил повестку, но с датой и временем в территориальном центре комплектации еще не определились. Тогда вызов по телефону с уточнением этой информации может считаться вполне обоснованным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как будет проходить мобилизация в мае 2023 года.

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