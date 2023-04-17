Украине не уйти от "полной мобилизации": можно ли верить "сливу Пентагона", ответили эксперты

В Украине не может быть полной мобилизации

В "слитых данных" Пентагона была информация о том, якобы в Украине собираются ввести "полную мобилизацию" населения из-за ситуации на фронте. Данная информация наделала шуму среди украинцев, но повода для паники нет. Юристы заверяют, что такой формы мобилизации в принципе не существует.

Как заявила в комментарии ТСН адвокат Марина Бекало, в ст. 4 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что мобилизация может быть общей или частичной, а других понятий просто нет.

По словам юриста, темпы мобилизации могут зависеть от многих факторов, в том числе и от количества потерь на фронте. При этом такую информацию публичной огласке не придают, а значит судить о будущих темпах мобилизации попросту нельзя.

"Условно "всех" призывать во время мобилизации как не могли, так и не будут, пока действует статья 23 Закона о мобилизации, содержащая исчерпывающий перечень категории лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации", — сказала она.

В то же время адвокат Тарас Никифорчук напомнил на своем YouTube-канале, что в Украине сейчас идет вторая волна мобилизации. Он не исключает роста темпов призыва в армию.

"В 2023-м мы почувствовали, что такое вторая волна мобилизации, где уже есть явные перекосы, явные нарушения прав граждан", — сказал он.

Он отметил, во время третье волны мобилизации "отбор" призывников может проводиться немного в более жестком виде.

"Я плюс-минус понимаю, что будет происходить. Все вот эти документы — справки, отсрочки, брони — это все не будет проходить. Попросту будут брать всех подряд", — считает юрист.

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