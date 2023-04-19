"У нас может быть и хуже, чем у Украины": что в кремле думают о сливе секретных данных США

Для российских властей не стало сюрпризом то, что спецслужбы США знают многое о состоянии воюющих сторон

В росссии уверены, что слив секретных данных США играет "на руку россии". При этом, если у Украины все плохо, то у россии может быть и хуже.

Такое мнение высказали "Медузе" её источники близкие к кремлю, правительству рф, государственным СМИ и бизнесменам из круга общения владимира путина.

Два источника, близких к администрации президента рф, пояснили, что в кремле уверены: власти США знали о публикации секретных документов и сознательно допустили ее. Одним из косвенных свидетельств тому якобы является то, что крупные американские СМИ не стали бы публиковать материалы об этом без разрешения Вашингтона. При этом журналисты, отмечают, что никаких доказательств этого нет — а суждения источников, близких к Кремлю, основаны на их опыте взаимодействия с провластными российскими изданиями, которые полностью контролируются властями.

В то же время источник в правительстве рф с ними не согласился: по его мнению, публикация секретных документов, скорее, сообщает о том, что в западных оборонных ведомствах "тоже бардак".

"Однако, по оценке кремля, такая крупная утечка может свидетельствовать о том, что западные страны "подустали от конфликта" и хотят "намекнуть" Украине, что следует смягчить позиции относительно переговоров с россией", — пишут журналисты и добавляют комментарий источника.

"Реалистические взгляды (на Западе) есть. Фронт застрял, (значительного) движения на нем не заметно. Если контрнаступление (Украины) не удастся, переговорные позиции россии усилятся", — уверен собеседник "Медузы".

Один из источников, близких к кремлю, отдельно отметил, что информацию из утечек, якобы свидетельствующую о слабости украинской армии, "можно (успешно) продавать в пропаганде".

Еще один источник, близкий к кремлю, в разговоре с журналистами подчеркнул, что для российских властей не стало сюрпризом, что спецслужбы США знают многое о состоянии воюющих сторон. "Они (о готовящемся начале войны. — Ред.) знали, а мы (высокопоставленные российские чиновники. — Ред.) — нет", — напомнил собеседник о череде публикаций американских СМИ перед началом вторжения.

В целом же, подчеркнули собеседники, сейчас все "российские элиты" ждут "обещанного контрнаступления" ВСУ. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что утечка секретных документов не повлияет на операцию украинских войск.

При этом, по мнению источников, они не уверены, что армия рф сможет справиться с этим наступлением:

"В Минобороны [рф говорят] все отразим, а как на самом деле — кто знает. Пусть у Украины все плохо, а у нас может быть и хуже", — резюмировали собеседники.

Напомним, что в начале апреля в сети всплыло множество секретных документов США. В Пентагоне подтвердили их подлинность, а также начали расследование. В обнародованных документах находилась масса информации, которую теперь анализируют СМИ.

Подозреваемым в сливе данных является 21-летний служащий Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс по имени Джек Тейшейра, которого арестовали агенты ФБР.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о подозреваемом в сливе секретных данных США.