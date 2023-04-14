Утечка "секретных данных" Пентагона: Буданов оценил риски для Украины

Буданов не верит, что слив "секретных данных" Пентагона отразится на контрнаступлении ВСУ

Слив "секретных данных" Пентагона вряд ли отразиться на ходе контрнаступления ВСУ.

Такую точку зрения в интервью ABC News выразил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

По его словам, больше всего от шумихи вокруг "секретных документов" сейчас выигрывает россия.

"Россия является единственным бенефициаром этого. Мы получим окончательный ответ только после завершения расследования… У нас есть связь с соответствующими службами в США — и буквально с первых часов мы начали разговаривать", — отметил глава ГУР МО.

Буданов подчеркнул, что уже все должны привыкнуть к тому, что информационная война не является чем-то новым. Он добавил, что сейчас не видит никаких рисков для того, чтобы отношения между Украиной и США как-то испортились.

Глава ГУР МО не сомневается в том, что украинские военные смогут добиться успеха в будущем контрнаступлении, хотя американские официальные лица в частных разговорах сомневаются в этом.

"Что будет по итогу? Я думаю, что в ближайшем будущем все увидят и почувствуют", — завершил он.