Є ключовий елемент: американський генерал оцінив перспективи контрнаступу ЗСУ

Американський генерал назвав ключовий елемент в українському контрнаступі

Успішний контрнаступ ЗСУ може призвести до того, що окупаційні війська будуть повністю виведені з території України, а звільнення Криму може призвести до масових втеч росіян з Донбасу.

Про це розповів американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю каналу "Прямий".

За його словами, генштаб ЗСУ робить все необхідне для того, щоб провести успішний контрнаступ.

"Я думаю, що Генеральний штаб дуже дисциплінований та професійний, і він почне наступ тоді, коли будуть готові всі умови для цього", — сказав Ходжес.

При цьому він додав, що йдеться не просто про знищення російських військових, а про звільнення Криму, який є ключовим елементом у цьому плані.

Генерал зазначив, що якщо Крим буде звільнено, то росіяни на Донбасі не будуть мати достатньо ентузіазму, щоб там залишатися. Тобто звільнення півострова може призвести до значних змін з російської сторони, а Україна зможе видавити окупаційні війська з усієї своєї території.

Нагадаємо, раніше Ходжес розповів, як саме ЗСУ можуть звільнити Крим та що для цього необхідно зробити.