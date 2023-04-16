Штурмувати в лоб не доведеться: американський генерал розповів, як ЗСУ звільнять Крим

Російські війська у Криму необхідно відрізати від забезпечення

Перш ніж приступати до звільнення Криму, півострів необхідно ізолювати та відрізати всі шляхи, якими росіяни можуть постачати розміщені там війська.

Як розповів американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю каналу "Прямий", найпершим завданням для ЗСУ буде ізоляція півострова.

Тобто спочатку необхідно зруйнувати "сухопутний міст" від Ростова через Маріуполь та Мелітополь.

Наступним кроком буде завдання ще одного удару по мосту через Керченську протоку, щоб люди, що перебувають на півострові, зрозуміли, що Крим настав час залишати.

"Ізоляція півострова важлива, тому що тоді російські війська виявляться у пастці", — каже Ходжес

Генерал зазначає, що далі ЗСУ необхідно завдавати точних ударів на великих відстанях, щоб зробити російські війська нездатними чинити опір. Як цілі може виступити місце дислокації Чорноморського флоту в Севастополі, аеродром у Саках або Джанкой, як найбільший транспортний вузол.

Також удари мають бути завдані транспортною мережею, яка з’єднує кримські міста, оскільки це знизить боєздатність окупаційної армії.

Як повідомлялося раніше, Ходжес давав прогноз, що за наявності у ЗСУ далекобійного озброєння, звільнити Крим їм вдасться до кінця літа.