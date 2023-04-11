Україна звільнить Крим: американський генерал назвав терміни

Для успішного звільнення Криму має бути виконана одна умова

Якщо Захід надасть Україні високоточну далекобійну зброю, то ЗСУ зможуть звільнити Крим до кінця літа цього року.

Таку думку висловив в інтерв’ю DW, колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес.

За його словами, Генштаб ЗСУ провів хорошу підготовку до проведення контрнаступу у той момент, коли будуть "хороші умови" для цього. Це включає в себе відповідні погодні умови та налаштування логістики.

"Думаю, що ми побачимо дуже професійний наступ, дуже ефективний, і метою його буде ізолювати Крим і створити умови для його звільнення пізніше цього року", — сказав Ходжес.

Генерал додав, що залишається переконаний у своїх ранніх прогнозах, що якщо українська армія отримає доступ до далекобійного західного озброєння, то зможе повернути Крим до кінця літа. Однак він уточнив, що це може статися наприкінці серпня.

Нагадаємо, раніше Ходжес говорив, що визволення Криму Україною змінить усю стратегічну картину війни.

Водночас голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі раніше висловлював переконання, що повністю вибити росіян з України до кінця року навряд чи вийде.