Як Україна звільнятиме Крим? Полковник запасу озвучив прогноз очікуваного наступу ЗСУ

Перший етап контрнаступу вже розпочався

Однією з цілей майбутнього контрнаступу ЗСУ може бути звільнення тимчасово окупованого Криму. І підготовка до цього розпочалася вже зараз.

Військовий експерт та полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія" розповів, як Україна звільнятиме Крим.

Роман Світан заявив, що український контрнаступ насправді вже почався, і зараз відбувається його перший етап, який може тривати до місяця.

"Спочатку знищуватимуться великі бази. Те, що почалося цього тижня — це початок контрнаступальних дій. Завжди будь-які такі дії починаються зі знищення найдальших засобів протиборчої армії, а потім йдуть ближче і ближче до фронту. Тобто ось десь із місяць ми працюватимемо, пропалюючи шляхи постачання та бази противника на Запорізькому, Херсонському напрямку та в Криму", — каже Світан.

Щодо Криму експерт розповів, що туди дістають безпілотники, які є на озброєнні ЗСУ.

"У нас є безпілотники, які виконують завдання по Криму. Вони можуть дістати до будь-якої точки Криму. БПЛА з дальністю до 300 кілометрів — це вже не рідкість для ЗСУ. Ми ними керуємо прямим управлінням (до 150 кілометрів), а далі це безпілотники під управлінням, наприклад, Starlink", — сказав військовий оглядач, уточнивши, що йдеться про дрони, які можуть повертатися на бази після виконання завдань.

За словами експерта, на цьому етапі ціллю наших ударів стають, наприклад, ворожі аеродроми.

"Вихід на аеродроми, в основному, завданням стоять або знищення авіаційної техніки або систем управління, вишок зв’язку, командних пунктів плюс паливоприймачів. Тобто біля будь-якого аеродрому є певні бочки з авіаційною гасом або паливоприймачі, які, якщо їх підпалити, вони довго і добре горять. Боєприпаси та ракети зокрема іноді складуються поруч із різними зерносховищами та птахофабриками, які виконують ось таку ще й військову функцію. У тому ж Криму птахофабрики горять — це саме райони зосередження військових вантажів", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський пообіцяв великі проблеми любителям росії в Криму.

Також ми повідомляли, що екс-глава зовнішньої розвідки пояснив, чому окопи в Криму не допоможуть Росії.