"Окопи в Криму — це фігня": екс-глава зовнішньої розвідки пояснив, чому вони не допоможуть росії

ЗСУ зможуть змусити росіян звільнити Крим, навіть не заходячи на півострів

Окопи, мінні поля та інші фортифікаційні споруди, які росіяни будують у Криму, не врятують їх від контрнаступу ЗСУ. Ці укріплення були ефективними за часів полководця жукова, але не зараз.

Про це в ефірі програми "Орестократія" розповів екс-глава зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк. За його словами, подібні спроби убезпечити півострів "повна фігня".

За словами Кондратюка, окопи, перешийки та інші загородження були ефективними за часів полководців жукова та буденного. Проти сучасних методів ведення війни та проти сучасного озброєння вони не працюють.

"Нам сьогодні не потрібно це проходити. І не треба керуватися методикою жукова, кидати людей, як це роблять ПВК "Вагнер", щоб узяти об’єкт за будь-яку ціну. Для нас наші військовослужбовці мають бути найціннішими", — сказав генерал-лейтенант.

На сьогоднішній день, маючи в арсеналі далекобійну зброю, перерізавши сухопутний коридор росіян, знищивши Кримський міст, Україна зможе посадити армію росіян на "логістичну дієту". Внаслідок дефіциту БК і живої сили, окупанти будуть змушені самі викинути білий прапор — для цього навіть не доведеться ризикувати життям українських воїнів.

"При цьому під постійні удари потраплятимуть їхні військові об’єкти, їх склади та інші цілі на території Криму. На сьогоднішній день у нас вже є такі можливості, і це не тільки українські розробки, типу ракет "Нептун", а й наземні ракети типу "Грім-2", які вже вдосконалюються і невдовзі випускатимуть серійно", — розповів Валерій Кондратюк.

Також Україна може запускати по Криму керовані аваібомби. При цьому навіть не треба заходити до зони дії російської ППО — дальність такої бомби до 150 км. Її можна запустити, а далі вона планує за GPS наведенням до заданого місця.

"У нас багато викликів. Але світ усвідомлює сьогодні, що путін — це новий гітлер. І він має бути покараний якнайшвидше. І перемога України — це перемога всього світу, інакше далі буде хаос", — резюмував екс-глава зовнішньої розвідки України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки людей сьогодні знають про підготовку контрнаступу ЗСУ. У РНБО наголосили, що всі деталі тримають у суворому секреті, щоб ще більше деморалізувати ворога.