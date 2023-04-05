Українська розвідка звернулася до кримчан: що просять зробити

У розвідці вдячні українцям за сприяння

На тлі новин про швидке повернення окупованого росією Криму у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України звернулися до українців, які мешкають на території півострова.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

Наші розвідники подякували кримчанам, які своїми діями допомагають наближати нашу перемогу та закликали продовжувати це робити.

"Жителі Криму, дякуємо вам за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів! Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка, наближають нашу Перемогу!", — йдеться у повідомленні.

Українцям, які чекають якнайшвидшого повернення Криму і хочуть допомогти в цьому, пропонують надавати інформацію про такі об’єкти росіян:

• пункти дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

• склади зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;

• точки розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

• місця розміщення РЕР та РЕБ коштів (характерна ознака: антени та локатори);

• штаби та пункти управління окупаційними військами;

• місця зберігання та точках чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

Нагадаємо, що на території окупованого Криму все частіше відбуваються гучні та вибухові інциденти. Так, наприклад, лише сьогодні, 5 квітня, на вулицях Новофедорівки пролунали звуки пострілів.

Раніше ми писали, що нові лінії оборони росіян у Криму показали із супутника. Сам факт початку будівництва окопів та укріпрайонів є важливим психологічним аспектом, оскільки показує, що так звана "спеціальна військова операція" пішла не за планом.