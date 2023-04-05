Украинская разведка обратилась к крымчанам: что просят сделать

В разведке благодарны украинцам за содействие

На фоне новостей о скором возвращении оккупированного россией Крыма в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины обратились к украинцам, проживающим на территории полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ.

Наши разведчики поблагодарили крымчан, которые своими действиями помогают приближать нашу победу и призвали продолжать это делать.

"Жители Крыма, благодарим вас за качественное сотрудничество и приближение поражения окупантов! Решительность военно-политического руководства Украины, украинского общества и Сил обороны Украины в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель, а также ваша поддержка приближают нашу Победу!", — говорится в сообщении.

Украинцев, которые ждут скорейшего возвращения Крыма и хотят помочь в этом предлагают предоставлять информацию о следующих объектах россиян:

• пунктах дислокации, адресах проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

• складах хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

• точках размещения, хранения и ремонта военной техники;

• местах размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);

• штабах и пунктах управления оккупационными войсками;

• местах хранения и точках дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, что на территории оккупированного Крыма все чаще происходят громкие и взрывные инциденты. Так, например, только сегодня, 5 апреля, на улицах Новофёдоровки прозвучали звуки выстрелов.

Ранее мы писали, что новые линии обороны россиян в Крыму показали со спутника. Сам факт начала строительства окопов и укрепрайонов является важным психологическим аспектом, поскольку показывает, что так называемая "специальная военная операция" пошла не по плану.