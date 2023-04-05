Украинская разведка обратилась к крымчанам: что просят сделать
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В разведке благодарны украинцам за содействие
На фоне новостей о скором возвращении оккупированного россией Крыма в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины обратились к украинцам, проживающим на территории полуострова.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ.
Наши разведчики поблагодарили крымчан, которые своими действиями помогают приближать нашу победу и призвали продолжать это делать.
"Жители Крыма, благодарим вас за качественное сотрудничество и приближение поражения окупантов! Решительность военно-политического руководства Украины, украинского общества и Сил обороны Украины в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель, а также ваша поддержка приближают нашу Победу!", — говорится в сообщении.
Украинцев, которые ждут скорейшего возвращения Крыма и хотят помочь в этом предлагают предоставлять информацию о следующих объектах россиян:
• пунктах дислокации, адресах проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
• складах хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
• точках размещения, хранения и ремонта военной техники;
• местах размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);
• штабах и пунктах управления оккупационными войсками;
• местах хранения и точках дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).
Напомним, что на территории оккупированного Крыма все чаще происходят громкие и взрывные инциденты. Так, например, только сегодня, 5 апреля, на улицах Новофёдоровки прозвучали звуки выстрелов.
Ранее мы писали, что новые линии обороны россиян в Крыму показали со спутника. Сам факт начала строительства окопов и укрепрайонов является важным психологическим аспектом, поскольку показывает, что так называемая "специальная военная операция" пошла не по плану.