Ласковой украинизации уже не будет: у Зеленского пообещали большие проблемы любителям россии в Крыму

2023 год станет тяжелым для Крыма

Вопрос освобождения временно оккупированного россиянами Крыма стоит в Украине очень остро. Для того чтобы вернуть его, нужно искоренить оттуда все российское, а те, кто разделяет ценности рф, должны уехать и жить в этой стране.

Такое мнение относительно освобождения полуострова высказал советник главы Офиса президент Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода.

"Мы должны там полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство. Мы не должны вести диалог о том, имеет ли право человек использовать русский язык или нет. Дома, пожалуйста, используй, но это не инструмент давления, это не инструмент протеста, это не инструмент шантажа", — считает он.

По словам Подоляка, россия уже исторически останется врагом Украине. Потому в Крыму никто не будет иметь права диктовать "я хочу читать современную русскую литературу", "хочу ходить на российские фильмы" и так далее. Если в Крыму кто-то не захочет жить по правилам Украины, он должен добровольно уехать.

Как только Украина начнет контролировать полуостров, в первую очередь, по мнению советника главы ОП, нужно будет разбираться с предателями, а также расследовать дела репрессированных украинцев.

"Вот как только заходим, во-первых, мы должны провести расследование в отношении людей, которые были репрессированы, на протяжении всех лет оккупации. Во-вторых, выяснить кто писал доносы. Я считаю, что там многие должны получить юридическое наказание, за то, что они сменили паспорт Украины на российский и были по сути коллаборантами, предателями. Надо четко расставить акценты – это территория Украины, культурное пространство Украины, это медийное пространство Украины", — считает Подоляк.

Он также добавил, что 2023 год станет для Крыма тяжелым, поскольку российская пропаганда сработала отлично и теперь вычистить "русский мир" оттуда будет крайне тяжело.

"Это будет деблокада обширной территории, на которой россияне очень и очень вкладывались в пропаганду, в уничтожение всего украинства. И вообще – россия, это ведь не страна, которая производит конкурентность, демократию или свободу. Это страна лагерь. Она все это запрещает. Нам придется все это чистить и достаточно тяжело", — говорит он.

Поэтому на полуострове будут проводиться мощные стабилизационные мероприятия, чтобы Крым понял, что он больше никогда не сможет ставить вопрос о своем каком-то особом статусе в отношении россии.

"Нам придется все это сломать. Вот все "русское движение, русские партии, за русь" и так далее. Вот это нужно не повторить. Надо откровенно сказать: демократия – это не право формировать сепаратистские какие-то течения и терпеть их", — добавил советник.

Интегрировать Крым "с улыбкой", по мнению советника, уже не выйдет. И также не должно возникать разговоров "а может быть, это же наши люди, может быть надо с ними о чем-то говорить"

"Меня постоянно удивляла эта концепция реинтеграции в 2014-2015 годах, а давайте мы будем реинтегрировать оккупированные территории улыбкой. Там бандиты живут, там криминал, там оккупационная армия, администрация, но давайте мы будем реинтегрировать их улыбкой. Будем делать какие-то меры, которые будут показывать, как мы здесь счастливо живем в Украине. Их нужно выгнать, а кого посадить", — подытожил чиновник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал 12 главных шагов, которые должны быть предприняты для освобождения Крыма.