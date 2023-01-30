Сначала Крым, потом Донбасс: военный эксперт порадовал сроками освобождения полуострова

Зачистка Крыма и освобождение Донбасса будут зависеть от темпов поставок оружия западными странами

Освобождение Крыма украинскими военными может начаться в конце весны-начале лета этого года, уверен полковник и аналитик Роман Свитан. Ранее в США делали аналогичное заявление — по их прогнозам, ВСУ освободят Крым к концу лета 2023.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал ключевые моменты, которые свидетельствуют о скором освобождении крымского полуострова. В эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо" он добавил, что без деоккупации Крыма освобождение Донбасса невозможно.

По его словам, сомнений нет в том, что ВСУ зайдут в Крым уже в этом году. Более того, сначала нужно освободить Крым, а только после этого двигаться на Донбассе.

"В Крым мы точно зайдем в этом году. Исходя из логики войны и театра военных действий, оптимальный вариант – это сначала освободить Крым, а затем двигаться в сторону Донбасса и работать уже с Донбассом. Потому что нельзя оставлять в тылу у войск, что двигаются, даже запечатанную в Крыму группировку", — отметил Свитан.

Он добавил, что зачистка Крыма и движение Сил обороны Украины к Азовскому побережью состоится до лета. После чего украинские воины выдвинутся на Донбасс. Но это при условии, что темпы поставок оружия и боеприпасов от стран-союзников сохранятся на нынешнем уровне, подчеркнул Роман Свитан.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в Крыму россия усиливает мобилизацию. Новыми силами оккупанты попытаются заткнуть дыры на фронте.