Все средства на войну: в Крыму усиливают мобилизацию

Мобилизованными россиянами могут попытаться заткнуть дыры на фронте

Россия готовится к мобилизации не только на своей территории. Во временно оккупированном Крыму также к этому готовят население.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. До 29 января частные и подчиняющиеся российскому правительству компании должны подать списки в военкоматы. В них должен быть перечень забронированных людей.

По имеющимся данным — следующая волна мобилизации запланирована на конец февраля. Но уже с начала будущего месяца россия будет пытаться экономить средства для войны против Украины. С 1 февраля в организациях с финансированием из бюджета рф будут прекращены ремонты и строительные работы. Освободившиеся средства перенаправят на обеспечение агрессии против нашей страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что целью россии может быть создание двухмиллионной армии. В новой волне планируется призвать 500 тысяч человек. Однако россияне не особо готовы идти служить — чтобы они не выезжали, уже начали закрывать границы. Проблемы в мобилизационном процессе не отрицают и в высшем командовании российскими войсками.