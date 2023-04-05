Ласкавої українізації вже не буде: У Зеленського пообіцяли великі проблеми любителям росії в Криму

2023 рік стане важким для Криму

Питання визволення тимчасово окупованого росіянами Криму стоїть в Україні дуже гостро. Щоб повернути його, необхідно викоренити звідти все російське, а ті, хто поділяє цінності рф, повинні виїхати й жити в цій країні.

Таку думку щодо звільнення півострова висловив радник глави офісу президент Михайло Подоляк в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми маємо там повністю закрити все, що стосується російського культурного простору. Маємо викорінити все російське. Там має бути тільки український культурний простір чи глобальний культурний простір. Ми не маємо вести діалог про те, чи має право людина використовувати російську мову чи ні. Вдома, будь ласка, використовуй, але це не інструмент тиску, це не інструмент протесту, це не інструмент шантажу", — вважає він.

За словами Подоляка, росія вже історично залишиться ворогом України. Тому в Криму ніхто не матиме права диктувати "я хочу читати сучасну російську літературу", "хочу ходити на російські фільми" і таке інше. Якщо у Криму хтось не захоче жити за правилами України, він має добровільно виїхати.

Як тільки Україна почне контролювати півострів насамперед, на думку радника голови ОП, потрібно буде розбиратися зі зрадниками, а також розслідувати справи репресованих українців.

"От як тільки заходимо, по-перше, ми маємо провести розслідування щодо людей, які були репресовані, протягом усіх років окупації. По-друге, маємо з’ясувати – хто писав доноси. Я вважаю, що там багато людей мають отримати юридичне покарання, за те, що вони змінили паспорт України наросію і були по суті колаборантами, зрадниками. Треба чітко розставити акценти – це територія України, це культурний простір України, це медійний простір України", — вважає Подоляк.

Він також додав, що 2023 стане для Криму важким, оскільки російська пропаганда спрацювала відмінно і тепер вичистити "руський мир" звідти буде вкрай важко.

"Це буде деблокада великої території, на якій росіяни дуже й дуже вкладалися в пропаганду, в знищення всього українства. І взагалі – росія, це ж не країна, яка продукує конкурентність, демократію чи свободу. Це країна-табір. Вона все це забороняє. Нам доведеться все це чистити і достатньо тяжко", — каже він.

Тому на півострові будуть проводитися потужні стабілізаційні заходи, щоб Крим зрозумів, що він більше ніколи не зможе порушувати питання про свій якийсь особливий статус щодо росії.

"Нам доведеться проводити дуже потужні стабілізаційні заходи, і це буде тяжкий період для Криму, для того, щоб Крим зрозумів – ніколи більше він не зможе ставити питання про якийсь особливий свій статус щодо Російської Федерації. Нам доведеться все це зламати. Оці всі "русское движение, русские партии, за русь" і таке інше. От це треба не повторити. Треба собі відверто сказати: демократія – це не право формувати сепаратистські якісь течії та толерувати їх", — додав радник.

Інтегрувати Крим "з посмішкою", на думку радника, вже не вийде. І також не повинно виникати розмов "а може, це ж наші люди, можливо треба з ними про щось говорити"

"Мене постійно дивувала ця концепція реінтеграції у 2014-2015-му роках, а давайте ми будемо реінтегрувати окуповані території посмішкою. Там бандити живуть, там кримінал, там окупаційні армії, адміністрації, але давайте ми будемо реінтегрувати їх посмішкою. Будемо робити якісь заходи, які будуть показувати, як ми щасливо тут живемо в Україні. Їх треба вигнати, а когось посадити", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Секретар РНБО Олексій Данилов назвав 12 головних кроків, які мають бути зроблені для звільнення Криму.