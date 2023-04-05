Война пришла в Крым? В Новофёдоровке уже стреляют на улицах (видео)

В Крыму неизвестные устроили перестрелку

Пока в Украине говорят о скором освобождении оккупированного Крыма, война, развязанная россией, по всей видимости, уже потихоньку переносится на территорию полуострова. Взрывы и стрельба там становятся частыми и сегодня, например, автоматные очереди зазвучали в печально известной для россиян Новофёдоровке.

Видео стрельбы разлетелось по сети.

На опубликованных кадрах видно, как неизвестные рядом с жилыми домами ведут огонь из автоматического оружия. Пока официальных данных о том, что происходит в городе не поступало, однако издание Nexta, предполагает, что "Видимо, там готовятся к освобождению, о котором сегодня заявил Подоляк".

Напомним, что 5 апреля советник главы Офиса президент Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода заявил, что Украина может освободить Крым уже через 5-7 месяцев.

Ранее мы писали, что новые линии обороны россиян в Крыму показали со спутника. Сам факт начала строительства окопов и укрепрайонов является важным психологическим аспектом, поскольку показывает, что так называемая "специальная военная операция" пошла не по плану.

Также мы сообщали, что в Крыму неизвестные беспилотники уничтожили поезд с крылатыми ракетами.