Війна прийшла до Криму? У Новофедорівці вже стріляють на вулицях (відео)

У Криму невідомі влаштували перестрілку

Поки в Україні говорять про швидке звільнення окупованого Криму, війна, розв’язана росією, мабуть, уже потихеньку переноситься на територію півострова. Вибухи та стрілянина там стають частими і сьогодні, наприклад, автоматні черги зазвучали у сумнозвісній для росіян Новофедорівці.

Відео стрілянини розлетілося по мережі.

На опублікованих кадрах видно, як невідомі поряд із житловими будинками ведуть вогонь із автоматичної зброї. Поки що офіційних даних про те, що відбувається в місті не надходило, проте видання Nexta, припускає, що "Мабуть, там готуються до звільнення, про яке сьогодні заявив Подоляк".

Нагадаємо, що 5 квітня радник голови Офісу президент Михайло Подоляк в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що Україна може звільнити Крим вже через 5-7 місяців.

Раніше ми писали, що нові лінії оборони росіян у Криму показали із супутника. Сам факт початку будівництва окопів та укріпрайонів є важливим психологічним аспектом, оскільки показує, що так звана "спеціальна військова операція" пішла не за планом.

Також ми повідомляли, що в Криму невідомі безпілотники знищили потяг із крилатими ракетами.