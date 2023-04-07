"Окопы в Крыму - это фигня": экс-глава внешней разведки объяснил, почему они не помогут рф

ВСУ смогут заставить россиян освободить Крым даже не заходя на полуостров

Окопы, минные поля и другие фортификационные сооружения, которые россияне строят в Крыму, не спасут их от контрнаступления ВСУ. Эти укрепления были эффективны во времена полководца жукова, но не сейчас.

Такое мнение высказал экс-глава внешней разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в интервью шеф-редактору сайта OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

По словам Кондратюка, окопы, перешейки и другие заграждения были эффективны во времена полководцев жукова и буденного. Против современных методов ведения войны и против современного вооружения это не работает.

"Нам сегодня не нужно это проходить. И не надо руководствоваться методикой жукова, кидать людей, как это делают ЧВК "Вагнер", чтобы взять объект любой ценой. Для нас наши военнослужащие должны быть ценнее всего", — сказал генерал-лейтенант.

На сегодняшний день, имея в арсенале далекобойное оружие, перерезав сухопутный коридор россиян, уничтожив Крымский мост, Украина сможет посадить армию россиян на "логистическую диету". В результате дефицита БК и живой силы, оккупанты будут вынуждены сами выкинуть белый флаг — для этого даже не придется рисковать жизнями украинских воинов.

"При этом под постоянные удары будут попадать их военные объекты, их склады и другие цели на территории Крыма. На сегодняшний день у нас уже есть такие возможности, и это не только украинские разработки типа ракет "Нептун", но и наземные ракеты типа "Гром-2", которые уже совершенствуются и вскоре будут выпускаться серийно", — рассказал Валерий Кондратюк.

Также Украина может запускать по Крыму управляемые аваибомбы. При этом даже не нужно заходить в зону действия российской ПВО — дальность такой бомбы до 150 км. Ее можно запустить, а дальше она планирует по GPS наводке до заданного места.

"У нас много вызовов. Но мир осознает сегодня, что путин — это новый гитлер. И он должен быть наказан как можно скорее. И победа Украины — это победа всего мира, иначе дальше будет хаос", — резюмировал экс-глава внешней разведки Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько человек сегодня знают о готовящемся контрнаступлении ВСУ. В СНБО подчеркнули, что все детали держат в строгом секрете, чтобы еще больше деморализовать врага.