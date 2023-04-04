Оккупанты в Крыму паникуют из-за "наступления ВСУ": на пляжах роют окопы и стоят в пробках на Керченском мосту

Вопрос возвращения Крыма в Украину очень волнует российских чиновников и военных деятелей

Россияне продолжают напрягаться из-за потенциальной угрозы со стороны Украины для оккупированного Крыма. Они настроили линий обороны вдоль ключевых дорог и логистических узлов — вблизи Армянска, к югу от Чонгара, у Филатовки, Воронцовки, вдоль пляжей Евпатории.

В The Washington Pos tотметили, что в течение последних недель возведение оборонных сооружений активизировалось. Враг роет окопы в районе Медведевки к северо-востоку от Джанкоя, близ Витино в западном Крыму на побережье в 15 км от Евпатории.

Окопы возле Медведевки

Окопы в сторону Джанкоя

Укрепление также строят и на подходах к Крыму со стороны оккупированной Херсонщины. Журналисты издания отмечают, что география сложна как для наступления, так и для обороны — узкий болотистый проход может остановить наступление, но близость к фронту может изолировать российские силы и поставить в зону досягаемости украинского оружия. Об укреплении известно не только в Витино, Медведевке, но и в районах Армянска, Маслового, Новоивановки.

Враги пытались строить оборонительные сооружения у водоемов, чтобы оказать дополнительное препятствие. В Витино оккупанты не только нарыли окопов, но и добавили буксированную артиллерию.

Окопы в Витино

Береговая линия – артиллерия отмечена прямоугольниками

Как отмечают аналитики ISW, россияне пытаются возобновить проезд по Керченскому мосту, в частности железнодорожной ветви. В Краснодарском крае зафиксировали, что на мосту через Керченский пролив образовались пробки, протяженностью от 1,7 до 2 км с автомобилей с каждой стороны через контрольно-пропускные пункты. На проезд стояла очередь из 128 грузовиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 12 шагах, которые секретарь СНБО Алексей Данилов считает необходимыми для освобождения Крыма. Среди них есть и предложение поставить памятник идущему по известному направлению российскому кораблю.