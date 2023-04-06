Данилов рассказал, сколько людей знают о готовящемся контрнаступлении ВСУ

Российская армия боится контрнаступления ВСУ

Информация о дате и месте начала весеннего контрнаступления ВСУ держится в строгом секрете. Подробности о готовящейся операции знают лишь три-пять человек в стране.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал "Радио Свобода". По его словам, сейчас очень важно хранить в секрете все детали наступления ВСУ, чтобы враг не смог подготовиться.

Также он отметил, что любая публичная информация о контрнаступлении ВСУ может не совсем соответствовать действительности.

"Где, когда, в какое время — этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду", — акцентировал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что в россии сейчас сильно переживают из-за готовящегося контрнаступления Украины. Оккупанты не знают, чего ожидать от прорыва украинских солдат и боятся дальнейшего развития событий.

"Мы осознаем, что эти события будут не в пользу рф. Мы понимаем, что мы делаем. Мы понимаем, для чего мы делаем. Мы не понимаем, для чего рф ворвалась на нашу территорию. Но, поверьте, они все отсюда отправятся соответствующим способом. Или добровольно покинут наши территории, или будут туда отправлены "грузом 200", — подытожил Алексей Данилов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Минобороны Алексей Резников озвучил сроки и задачи наступления ВСУ. Он выразил уверенность, что этот год может стать победным для Украины и проигрышным для россии.