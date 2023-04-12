Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що не так із планами росії щодо оборони Криму

Крим ... Вони справді бояться десанту з моря. Коли почали з’являтися перші факти облаштування ліній оборони у ТОТ Крим, що розміщувалися пляжами, вздовж узбережжя, то я це сприймав як елемент відмиву бюджетних коштів, напередодні неминучої втечі щурів.

І це було логічним, адже ніякого десантування з морських рубежів робити не буде. Для цього у ЗСУ немає відповідних засобів, наприклад, БДК і СДК (великі та середні десантні кораблі, — ред.), а також, цей сценарій загрожує високими втратами, за дуже сумнівних результатів.

З моря, можливе проникнення невеликих ДРГ, але для протидії їм не потрібно орати пляжі в Євпаторії та Саках, а слід вживати інших заходів. Саме з цієї причини ці лінії оборони я сприймав як корупційну складову…

Проте.

Однак, були опубліковані супутникові знімки саме цих ліній оборони і, неймовірно, але біля села Вітіно, за 15 км від Євпаторії, на них вже розміщена артилерія, для ведення вогню прямим наведенням по морських рубежах! Буксировані гаубиці 152-мм на варті Криму!

Що ж, росіяни серйозно розглядають сценарій настільки масштабного десанту, що починають розміщувати в Криму артилерію, якої не вистачає російським окупаційним військам на інших плацдармах, наприклад, на тому самому Запорізькому напрямку.

При цьому розміщення артилерії це не тільки встановлення бойової одиниці, але й забезпечення її боєкомплектом. Тобто, у той час, як у лівобережного угруповання некомплект і дефіцит БК Крим окопують для запобігання феноменально-малоймовірному сценарію?

З іншого боку, варто зазначити, що РОВ (російські окупаційні війська, — ред.) ґрунтовно окопуються на півночі півострова, трикутником Медведівка-Джанкою-Армянськ. Вони заглибилися біля озера Сиваш біля Медведівки, а також Маслово та Новоіванівки, вздовж Північно-Кримського каналу біля Армянська.

Якщо оцінити масштаб їхніх ліній оборони і той контингент, що зараз розташований на півострові, то просто не вистачить людей, щоб повністю закрити всі ті позиції, які вони облаштують. Нинішній контингент у Криму один із найменших у всій зоні БД. Але...

З цього можна зробити висновок, що російське командування планує з південного плацдарму, у разі чого, розмірений відступ, який їм мають забезпечити лінії оборони на материковому півдні України. Основну масу військ вони заганять до Криму.

Після цього, командування РОВ планує тримати "кругову" оборону, використовуючи наявний ресурс. Таким чином, вони мають намір перетворити Крим на неприступну фортецю. Але, що найцікавіше, він таким їм ніколи не стане. Могилою — так. Але не більше.

Адже звільнення півострова Крим здійснюватиметься саме за тим сценарієм, до якого командування РОВ не готується і більше ніколи не буде готове. Але про це поки що рано говорити, події повинні йти своєю чергою, без недоречного поспіху.

Джерело: пост Коваленка в Telegram