Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что не так с планами россии по обороне Крыма

Крым… Они и вправду боятся десанта с моря. Когда стали появляться первые факты обустройства линий обороны в ВОТ Крым, размещавшиеся по пляжам, вдоль побережья, то я это воспринимал как элемент отмыва бюджетных средств, накануне неизбежного бегства крыс.

И это было логичным, ведь никакого десантирования с морских рубежей предприниматься не будет. Для этого у ВСУ нет соответствующих средств, например, БДК и СДК (большие и средние десантные корабли, — ред.), а так же, данный сценарий чреват высокими потерями, при весьма сомнительных результатах.

С моря, возможно проникновение небольших ДРГ, но для противодействия им не нужно вспахивать пляжи в Евпатории и Саках, а следует применять несколько иные меры. Именно по этой причине, данные линии обороны я воспринимал как коррупционную составляющую…

Однако.

Однако, были опубликованы спутниковые снимки именно этих линий обороны и, невероятно, но у села Витино, в 15 км от Евпатории, на них уже размещена артиллерия, для ведения огня прямой наводкой по морским рубежам! Буксируемые гаубицы 152-мм на страже Крыма!

Что же, россияне всерьёз рассматривают сценарий настолько масштабного десанта, что начинают размещать в Крыму артиллерию, которой недостаёт российским оккупационным войскам на других плацдармах, например, на том же Запорожском направлении.

При этом, размещение артиллерии это не только установка боевой единицы, но и обеспечение её боекомплектом. То есть, в то время как у левобережной группировки некомплект и дефицит БК, Крым окапывают для предотвращения феноменально-маловероятного сценария?

С другой стороны, стоит отметить, что РОВ (российские оккупационные войска, — ред.) основательно окапываются на севере полуострова, по треугольнику Медведевка-Джанкой-Армянск. Они углубились у озера Сиваш возле Медведовки, а так же Маслово и Новоивановки, вдоль Северо-Крымского канала возле Армянска.

Если оценить масштаб их линий обороны и тот контингент, что сейчас размещён на полуострове, то им попросту не хватит людей, чтобы полностью закрыть все те позиции, которые они обустраивают. Нынешний контингент в Крыму один из наиболее малочисленных во всей зоне БД. Но…

Из этого всего можно сделать вывод, что российское командование планирует с южного плацдарма, в случае чего, размеренное отступление, которое им должны будут обеспечить линии обороны на материковом юге Украины. Основную массу войск они загонят в Крым.

После этого, командование РОВ планирует держать "круговую" оборону, используя имеющийся, бежавший ресурс. Таким образом, они намерены превратить Крым в неприступную крепость. Но, что самое интересное, он таковым для них никогда не станет. Могилой — да. Но не более.

Ведь освобождение полуострова Крым будет осуществляться именно по тому сценарию, к которому командование РОВ не готовится и более того, никогда не будет готово. Но об этом пока рано говорить, события должны идти своим чередом, без неуместной спешки.

Источник: пост Коваленко в Telegram