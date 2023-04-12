В Крыму тревожно: оккупанты сделали заявления насчет парада на 9 мая и демонстраций

Праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад решили отменить

Во временно оккупированном Крыму обстановка остается тревожной, а российские захватчики передумали проводить праздничную демонстрацию и парад на 1 и на 9 мая. Вопрос о проведении остается открытым лишь в Севастополе.

Так, "гауляйтер" Крыма сергей аксенов в своем Telegram-канале заявил, что парада в этом году не будет. По его словам, данное решение якобы было принято из соображений безопасности.

"Органы "власти" Республики Крым (т.е. оккупанты, — Ред.) и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", — сказал он.

Также гауляйтер добавил, что в эти дни местная псевдовласть будет поздравлять ветеранов с т.наз. "днем победы".

В то же время псевдогубернатор Севастополя михаил развожаев в своем Telegram-канале сообщает, что решение об отмене парада в городе якобы еще не принято.

"Накануне мы провели совместный с Республикой Крым оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. Обсуждали праздничные мероприятия ко "дню победы". Решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе — в данный момент не принято", — заявил он.

Сейчас якобы ведутся консультации в Минобороны рф о проведении парада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Роман Свитан рассказал, как Украина будет освобождать оккупированный Крым.