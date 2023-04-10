В россии отменяют парады на 9 мая: известна неожиданная причина

В двух областях рф отменили парады на 9 мая

В приграничных с Украиной областях рф решили отменить военные парады на 9 мая. Это сделано для того, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники.

Как пишут росСМИ, соответствующее распоряжение уже подписали губернаторы двух регионов.

В указе губернатора курской области говорится, что парад на 9 мая не будет проводиться "из соображений безопасности". Глава региона уточнил, что решение связано с позицией оперативного штаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры.

"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", — заявил глава белгородской области.

Более того, россияне не исключают отмену шествия "бессмертного полка". Целесообразность его проведения обсудят на ближайшем заседании оперштаба. Там обещают "исходить из вопросов безопасности".

Как сообщалось ранее, накануне российское минобороны сообщило, что Украина якобы готовит "химическую атаку" в Сумской области, чтобы "дискредитировать российскую армию".