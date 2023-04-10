У росії скасовують паради на 9 травня: відома несподівана причина

У двох областях росії скасували паради на 9 травня.

У прикордонних з Україною областях Росії вирішили скасувати військові паради на 9 травня. Це зроблено для того, щоб "не провокувати супротивника" скупченням військових та техніки.

Як пишуть росЗМІ, відповідне розпорядження вже підписали губернатори двох регіонів.

В указі губернатора курської області йдеться, що парад на 9 травня не буде проводитися "з міркувань безпеки". Глава регіону уточнив, що рішення пов’язане із позицією оперативного штабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити антитерористичні заходи.

"Можу сказати вже зараз, що параду не буде, щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Білгорода", — заявив голова білгородської області.

Більше того, росіяни не відкидають скасування ходи "безсмертного полку". Доцільність проведення обговорять на найближчому засіданні оперштабу. Там обіцяють "виходити із питань безпеки".

Як повідомлялося раніше, напередодні російське міноборони повідомило, що Україна нібито готує "хімічну атаку" в Сумській області, щоб "дискредитувати російську армію".