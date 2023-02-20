Тіла досі шукають: група військових рф безглуздо самоліквідувалася біля кордонів України

Російські військові спробували зігрітися в бліндажі бензином — результат був вибуховий

Російські військові знову претендують на премію Дарвіна. Цього разу вони підірвалися не на міні, а вирішили підігріти піч у бліндажі бензином, що звісно ж завершилося не на їхню користь.

Як повідомляють у телеграм-каналі "Baza", у Курській області загинула група строковиків, які випадково вчинили вибух. За попередніми даними, шестеро військових загинули.

Вибух стався зранку в одному з районів Курської області. Солдати топили піч у бліндажі та вирішили хлюпнути туди бензину. Експеримент завершився вибухом, спалахнуло полум’я, а на вулицю вибралися лише двоє.

За попередніми даними, шестеро строковиків загинули. Однак точну кількість досі неможливо встановити. Їхні тіла досі не виявили, оскільки відкачують воду з бліндажу після гасіння пожежі.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили окупанта, який знімався із путіним в одному відео — молодого військового з Большемуртинського району Красноярського краю було нагороджено особисто путіним, а також він брав участь у зйомках його новорічного відеозвернення.Також наші бійці ліквідували загарбника-футболіста.