Окупанта, який знімався з путіним, знищили на Донбасі (фото)
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Юрій Шнайдер мав звання старшого лейтенанта
ЗСУ знищили в Україні російського окупанта, який знімався у новорічному зверненні володимира путіна.
Про це повідомив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.
26-річний старший лейтенант ПДВ росії Юрій Шнайдер із позивним "Круг" загинув на війні в Україні, а смерть підтверджують у соцмережах і його колеги по службі.
Молодого окупанта з Большемуртинського району Красноярського краю було нагороджено особисто російським диктатором, а також він брав участь у зйомках його новорічного відеозвернення.
"Випускник РВВДКУ, старший лейтенант Шнайдер Юрій Вікторович 1996 р.н. на прізвисько "Круг" з Большемуртинського району Красноярського краю отримав значок з рук фюрера, але особливого успіху йому це не принесло", — пишуть у мережі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ знищили високопоставленого окупанта. Він командував десантниками у 2015-2017 роках, а в Україні був командиром мобілізованих із Татарстану.
Також ми повідомляли, що ЗСУ знищили окупанта-футболіста. 36-річний гравець потрапив під часткову мобілізацію, але на фронті встиг провести небагато часу.