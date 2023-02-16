Окупанта, який знімався з путіним, знищили на Донбасі (фото)

Юрій Шнайдер мав звання старшого лейтенанта

ЗСУ знищили в Україні російського окупанта, який знімався у новорічному зверненні володимира путіна.

Про це повідомив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

26-річний старший лейтенант ПДВ росії Юрій Шнайдер із позивним "Круг" загинув на війні в Україні, а смерть підтверджують у соцмережах і його колеги по службі.

Молодого окупанта з Большемуртинського району Красноярського краю було нагороджено особисто російським диктатором, а також він брав участь у зйомках його новорічного відеозвернення.

"Випускник РВВДКУ, старший лейтенант Шнайдер Юрій Вікторович 1996 р.н. на прізвисько "Круг" з Большемуртинського району Красноярського краю отримав значок з рук фюрера, але особливого успіху йому це не принесло", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ знищили високопоставленого окупанта. Він командував десантниками у 2015-2017 роках, а в Україні був командиром мобілізованих із Татарстану.

Також ми повідомляли, що ЗСУ знищили окупанта-футболіста. 36-річний гравець потрапив під часткову мобілізацію, але на фронті встиг провести небагато часу.