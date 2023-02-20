Тела до сих пор ищут: группа военных рф бессмысленно самоликвидировалась у границ Украины

Российские военные снова претендуют на премию Дарвина. На этот раз они взорвались не на мине, а решили подогреть печь в блиндаже бензином, что, конечно же, завершилось не в их пользу.

Как сообщают в телеграм-канале "Baza", в Курской области погибла группа срочников, случайно совершивших взрыв. По предварительным данным, шесть военных.

Взрыв произошел утром в одном из районов Курской области. Солдаты топили печь в блиндаже и решили плеснуть туда бензин. Эксперимент завершился взрывом, вспыхнуло пламя, а на улицу выбрались только двое.

Хотя говорится о шести погибших срочниках, точное количество до сих пор невозможно установить. Их тела до сих пор не обнаружили, поскольку откачивают воду из блиндажа после тушения пожара.

Напомним, недавно ВСУ уничтожили оккупанта, снимавшегося с путиным в одном ролике — молодой военный из Большемуртинского района Красноярского края был награжден лично путиным, а также он участвовал в съемках его новогоднего видеообращения. Также наши бойцы ликвидировали захватчика-футболиста.