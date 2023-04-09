Как Украина будет освобождать Крым? Полковник запаса озвучил прогноз ожидаемого наступления ВСУ

Первый этап контрнаступления уже начался

Одной из целей грядущего контрнаступления ВСУ может быть освобождение временно оккупированного Крыма. И подготовка к этому началась уже сейчас.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия" рассказал, как Украина будет освобождать Крым.

Роман Свитан заявил, что украинское контрнаступление на самом деле уже началось, и сейчас проходит его первый этап, который может продлится до месяца.

"Сначала будут уничтожаться большие базы. То, что началось на этой неделе — это начало контрнаступательных действий. Всегда любые такие действия начинаются с уничтожения самых дальних средств противоборствующей армии, а потом идут ближе и ближе к фронту. То есть вот где-то с месяц мы будем работать прожигая пути снабжения и базы противника на Запорожском, Херсонском направлении и в Крыму", — говорит Свитан.

По поводу Крыма эксперт рассказал, что туда достают беспилотники, которые имеются на вооружении ВСУ.

"У нас есть беспилотники, которые выполняют задачу по Крыму. Они могут достать до любой точки Крыма. БПЛА с дальностью до 300 километров — это уже не редкость для ВСУ. Мы ими управляем прямым управлением (до 150 километров), а дальше это беспилотники под управлением, например, Starlink", — сказал военный обозреватель, уточнив, что речь идет о дронах, которые могут возвращаться на базы после выполнения задач.

По словам эксперта, на данном этапе целью наших ударов становятся, например, вражеские аэродромы.

"Выход на аэродромы, в основном, задачей стоят либо уничтожение авиационной техники либо систем управления, вышек связей, командных пунктов плюс топливоприемников. То есть возле любого аэродрома есть определенные бочки с авиационным керосином или топливоприемники, которые, если их поджечь, они долго и хорошо горят. Боеприпасы и ракеты в том числе иногда складируется рядом с разными зернохранилищами и птицефабриками, выполняющих вот такую еще и военную функцию. В том же Крыму птицефабрики горят — это как раз таки районы сосредоточения военных грузов", — говорит эксперт.

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