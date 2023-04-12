У Криму тривожно: окупанти зробили заяви щодо параду на 9 травня та демонстрацій

Святкові демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" та військовий парад вирішили скасувати

У тимчасово окупованому Криму ситуація залишається тривожною, а російські загарбники передумали проводити святкову демонстрацію на 1 травня та парад на 9 травня. Питання проведення залишається відкритим лише у Севастополі.

Так, "гауляйтер" Криму Сергій Аксен у своєму Telegram-каналі заявив, що параду цього року не буде. За його словами, це рішення нібито було прийнято з міркувань безпеки.

"Органи "влади" Республіки Крим (тобто окупанти, — Ред.) та міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" та військовий парад на 9 травня. Це рішення зумовлене міркуваннями безпеки", — сказав він.

Також гауляйтер додав, що у ці дні місцева псевдовлада вітатиме ветеранів із т.зв. "днем перемоги".

Водночас псевдогубернатор Севастополя михайло развожаєв у своєму Telegram-каналі повідомляє, що рішення про скасування параду в місті нібито ще не прийнято.

"Напередодні ми провели спільний з Республікою Крим оперштаб з усіма силовими відомствами та Чорноморським флотом. Обговорювали святкові заходи до "дня перемоги". Рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі — на цей час не прийнято", — заявив він.

Зараз нібито ведуться консультації до Міноборони рф про проведення параду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Роман Світан розповів, як Україна звільнятиме окупований Крим.