Украина освободит Крым: американский генерал назвал сроки

Для успешного освобождения Крыма должно быть выполнено одно условие

Если Запад предоставит Украине высокоточное дальнобойное оружие, то ВСУ смогут освободить Крым до конца лета текущего года.

Такое мнение высказал в интервью DW, бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

По его словам, Генштаб ВСУ провел хорошую подготовку к проведению контрнаступления в тот момент, когда будут "хорошие условия" для этого. Это включает в себя подходящие погодные условия и настройка логистики.

"Думаю, что мы увидим очень профессиональное наступление, очень эффективное, и целью его будет изолировать Крым и создать условия для его освобождения позже в этом году", — сказал Ходжес.

Генерал добавил, что остается убежден в своих ранних прогнозах о том, что если украинская армия получит доступ к дальнобойному западному вооружению, то сможет вернуть Крым к концу лета. Однако он уточнил, что это может произойти в конце августа.

Напомним, ранее Ходжес говорил, что освобождение Крыма Украиной изменит всю стратегическую картину войны.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли ранее высказывал убеждение, что полностью выбить россиян из Украины до конца года вряд ли получится.