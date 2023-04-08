Эксперт по вопросам оккупированных территорий предупредил, что "дипломатическим туризмом" Крым освободить не получится.

В последнее время заметно активизировалась тема Крыма. Так, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало открытое обращение к непокоренным жителям временно оккупированного рф украинского Крыма.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал пост под названием "12 шагов деоккупации Крыма".

А Кабмин одобрил новую редакцию плана мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.

Плюс – представители Офиса президента Украины то и дело делают какие-то заявления касательно Крыма. Нередко вызывающие немалый резонанс.

Несколько лет назад на одном из круглых столов, в ходе которого шел обмен мнениями по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма, я высказал свое суждение о том, что "танцами, песнями и билбордами Крым не освободить". Изменилась ли за прошедший период формируемая властью политика в отношении оккупированной территории Крыма как в вопросах деоккупации, так и в вопросах реинтеграции? Мне очень сложно дать позитивный ответ.

В чём выражается активизации темы Крыма в апреле текущего года? Если опираться на заявление ГУР, то, на мой взгляд, это негативная активизация. По сути, представители украинской военной разведки заявили, что в Крыму функционирует сеть украинских агентов. Для любой мало-мальски вменяемой контрразведки – это сигнал к усилению работы. На протяжении девяти лет оккупации Крымского полуострова украинскому обществу многократно рассказывали о надуманных, "высосанных из пальца" политических обвинений против граждан Украины за содействие спецслужбам Украины. Эти обвинения заканчивались длительными тюремными сроками. Уже имеем информацию о погибших в российских тюрьмах.

Но тогда количество таких уголовных дел в Крыму, как минимум, равно количеству провалов агентурной сети. На мой взгляд, самое страшное, что такое заявление больше похоже на сигнал к усилению репрессий на оккупированном полуострове. Ведь не секрет, что репрессии в оккупированном Крыму стали одним из основных инструментов понуждения к лояльности в отношении оккупантов среди местного крымского населения. Грустная, как минимум, активизация.

В последние месяцы возникло ощущение, что власть наконец-то поняла – деоккупация Крымского полуострова – это военная операция. Такое ощущение долго не продержалось. И уже представители власти делают заявления о том, что ВСУ могут остановиться на деоккупации украинской территории Херсонской области, выйдя на административную линии разделения Херсонской области и Крыма. А потом власть готова переходить к излюбленной все годы оккупации Крыма теме – политической деоккупации Крымского полуострова. То есть – никогда. При этом звучат и другие заявления о деоккупации Крыма в продолжение 5-7 месяцев. То есть, украинское общество опять решили дезориентировать противоречивыми заявлениями. Возникает вопрос, а для чего это делается?

Кабмин утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя. А перед этим власть заявила о том, что утвержденная Стратегия требует корректировки. То есть, корректировки требует стратегический документ, к реализации которого власть еще не приступала. Изменения в план действий вносили с учетом необходимых корректировок или без них?

Например. В пункте 3 плана, если я не ошибаюсь, было прописано создание специализированного государственного учреждения "Украинский национальный центр развития мира". Ожидаемым результатом от деятельности этого учреждения было обозначено "обеспечение сбора доказательной базы нарушения прав, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессией российской федерации". Создать это учреждение должны были в IV квартале 2021 года.

Оно создано и вроде бы функционирует. Есть сайт учреждения. Там можно найти приказ о создании без номера и даты. Но по некоторым датам можно предположить, что учреждение было действительно создано в ноябре 2021 года. То есть, оно функционирует уже полтора года.

На сайте этого учреждения я не нашел никаких документов, которые бы подтвердили, что учреждение занимается сбором доказательной базы по нарушению прав, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессией российской федерации. Подобных результатов работы у этой организации нет. Возможно, такие результаты являются тайной. Но чем отличается такая тайна от публичных благодарностей за сбор разведданных о противнике и другой разведывательной деятельности по отношению к гражданам Украины на оккупированной территории Крыма? Где логика?

Государственный чиновник, задачей которого является участие в формировании, политики по обеспечения национальной безопасности, делает пиар-заявление о 12 шагах деоккупации и реинтеграции Крыма.

В целом заявленные шаги можно оценить как "ни о чём". Но. Шоу-сигнал подхватывают украинские политики с заявлениями о неукоснительном исполнении указанных шагов. А чиновник делает следующее заявление – мол, я собственное мнение и собственные пожелания озвучил. Мол, мечта у меня такая.

В реальности мы не имеем ни одного внятного документа, который бы формировал четкие и логичные ориентиры в вопросах реинтеграции Крыма. Мы не имеем внятно сформированной крымской политики. Всё на уровне "большой тайны". В такой ситуации в тайне обычно держат отсутствие результатов или негативный результат. А вопрос деоккупации – это результат спланированной Генеральным штабом и реализованной ВСУ операции. Другого пути не существует. "Дипломатическим туризмом" Крым деоккупировать не получится.

В свою очередь, оккупанты и крымские коллаборационисты разворачивают свою шоу-программу по рытью окопов, которые должны стать доказательством готовности воевать против ВСУ и сдерживать нарастающие панические настроения среди коллаборационистов и незаконных российский мигрантов. Кстати, серьезный оборонительный комплекс на севере Крыма оккупанты начали масштабно обустраивать с 2014 года. И закончили примерно к 2018-му. И еще один нюанс, базы отхода на материковой части рф в виде недвижимости высокопоставленные крымские коллаборационисты приготовили себе еще в 2015 году. Им есть куда бежать.

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Существует несколько сценариев развития ситуации в вопросе деоккупации Крыма. Для примера, некоторые из них.

"Шоу-сценарий", в результате которого будут собраны краткосрочные аплодисменты, но результат "деоккупация Крымского полуострова" достигнут не будет.

"Сценарий поиска политических выгод", в результате которого мы перейдем в режим "политико-дипломатических решений деоккупации Крыма" – и полуостров будет еще очень долгое время (что практически означает – навсегда) оставаться в оккупации.

"Сценарий восстановления территориальной целостности", в результате которого будет реализована операция ВСУ по полной деоккупации Крымского полуострова. Очень надеюсь на реализацию именно этого сценария, который действительно даст возможность уже в текущем году всем крымским эмигрантам вернуться домой.